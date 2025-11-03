Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română. Îl recomandă reclama pentru România

De Madalina Bahrim
După cinci ani de așteptare, jurnalistul și realizatorul de documentare Charley Ottley a devenit cetățean român. Munca sa de promovare a României pe plan internațional, prin documentare apreciate, i-a adus o legătură strânsă cu țara noastră.

Jurnalistul și producătorul britanic Charley Ottley a obținut cetățenia română, urmând să depună jurământul de credință pe 6 noiembrie, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC). Ottley a depus cererea de naturalizare în urmă cu cinci ani, dar procesul a durat mai mult decât se aștepta.

Ceremonia de pe 6 noiembrie va include alți noi cetățeni români din diverse colțuri ale lumii, precum Statele Unite, Marea Britanie, Italia sau Brazilia. Potrivit ANC, diversitatea țărilor de proveniență a noilor cetățeni reflectă relațiile internaționale puternice ale României și impactul său global.

Charley Ottley este cunoscut pentru contribuțiile sale remarcabile în promovarea României la nivel internațional, în special prin documentarele sale, „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania”. Aceste filme au adus în prim-plan frumusețea naturală, cultura și tradițiile României, ajutând la atragerea unui număr semnificativ de turiști și la creșterea notorietății țării pe plan mondial.

Claudia Țapardel, președintele interimar al ANC, a subliniat importanța contribuției lui Ottley, care a reușit să surprindă „spiritul, autenticitatea și frumusețea pitorească a României”.

