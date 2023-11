Kelemen Hunor îi trage de mânecă! ”Situaţia politică este haotică…”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Miercurea-Ciuc, că situaţia politică din România este haotică şi se tinde spre instabilitate politică acută.

„Haotică, în acest moment, acesta este cuvântul cel mai potrivit să descrii situaţia politică. Din păcate, se tinde spre o instabilitate politică acută. Deci, asta se vede. Cei care au zis că e nevoie de stabilitate şi au crezut că această formulă va asigura stabilitate, acum pot vedea că, de fapt, vorbim în fiecare zi de o creştere a instabilităţii politice”, a declarat Kelemen Hunor.

România are o problemă reală cu deficitul structural

„România are o problemă foarte serioasă cu deficitul structural şi asta este problema reală. Deficitul structural, până când nu este rezolvat, prin improvizaţii şi prin măsuri din astea oferite de Ministerul de Finanţe, nu vei rezolva nimic (…) nici măcar pe termen mediu. Deci, să spui că, domnule, România şi cetăţenii români trebuie să devină turnători şi să spună cine şi ce evaziune fiscală face sau nu face este absolut inacceptabil. Nu poate să treacă aşa ceva prin Guvern, prin Parlament. Ministrul de Finanţe trebuie să găsească pârghiile necesare pentru a aduna venituri şi nu să pună pe cetăţeni să facă plângeri anonime. Deci, nu putem să ajungem până acolo. Aceste improvizaţii nu ajută cu nimic. Nici sentimentul de stabilitate nu creşte şi nici venituri nu vor fi mai multe. Şi v-am dat doar un singur exemplu. Deci, la deficitul structural trebuie umblat, dar sigur, văd că în acest moment Guvernul nu are nici curajul şi nu are nici coerenţa pentru a intra în a rezolva problemele deficitului structural, în sănătate, în serviciile publice şi în zona socială, bineînţeles, pe de o parte, şi, într-o oarecare măsură, în zona administrativă, dar în primul rând la nivelul guvernului central şi nu neapărat la nivelul autorităţilor locale”, a declarat Kelemen Hunor.

Grijă, să nu crească datoria publică!

„Pe termen lung, noi trebuie să avem grijă să nu crească datoria publică, să nu ajungă spre 70%, fiindcă atunci România, din cauza deficitului structural, va avea o problemă de a refinanţa, în condiţii acceptabile, cu dobânzi acceptabile, deficitul şi va veni Fondul Monetar Internaţional. Acest lucru trebuie evitat. Deci, în acest moment, sigur, Guvernul trebuie să vină cu soluţii, are majoritatea de 60%, face ce doreşte, chiar poate să voteze un proiect de lege în 24 ore, dacă are viziune şi are coerenţă. Noi nu putem să facem altceva decât să atragem atenţia acolo unde greşeşte şi dacă ceva bun apare pe orizont, să sprijinim”, a arătat Kelemen.

Preşedintele UDMR s-a aflat joi la Miercurea-Ciuc, unde a vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă, alături de parlamentari ai Uniunii şi de autorităţile locale şi judeţene şi a vorbit despre importanţa investiţiilor în sănătate.