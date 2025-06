Kelemen Hunor, vocal cu rotativa și statul „prea gras”

„Rotativa este o greșeală fundamentală”, spune Kelemen Hunor, liderul UDMR.

„Rotativa este o greşeală fundamentală. Fiindcă a arătat ce se poate da din rotativă. Strategic, în 2022, 3, 4, rotativa a falimentat România. Premierul nu are autoritatea necesară, mai ales cum se apropie spre deadline-ul mandatului şi, din acel moment, lucrurile se complică”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri la RFI.

Rotativa este un mesaj „destul de prost către societate”, mai spune liderul UDMR.

„Eu am spus că ar trebui să mergem pe o soluţie simplă, politică, durează cât durează, fiindcă dacă măsurile care vor fi dureroase, produc nemulţumiri sociale, la un moment dat trebuie să faci o schimbare.

Eu am participat în guvernarea în care, sub comanda Fondului Monetar Internaţional, dar într-o criză economică globală, noi am luat măsurile dure şi necesare şi nu am rezistat. Nu am rezistat până la sfârşitul mandatului. Şi acum probabil că un singur premier, cu un singur guvern, cu o singură formulă, nu o să ajungă până în 2028.

Dar, mergând pe rotativă de la bun început, este o greşeală strategică din punctul meu de vedere”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat cum vor fi armonizate pozițiile diferite ale partidelor pentru a reduce deficitul bugetar, liderul UDMR a răspuns: „Ieri, când discutam de structura Guvernului, așa de repede s-au înțeles între ei, că se vor înțelege și pe chestiile celelalte”.