La cerința Dianei Buzoianu, Bolojan l-a demis pe guvernatorul Deltei. Cine preia șefia

Tot în cursul aceleiași zile, șeful Guvernului a numit un nou guvernator al Deltei Dunării: Florin Stăneață, la propunerea ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Conform informațiilor disponibile vineri în spațiul public, această schimbare ar fi fost solicitată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Noul guvernator a ocupat anterior funcția de director executiv la Centrul Județean APIA Tulcea, instituție responsabilă cu gestionarea fondurilor și plăților în agricultură la nivel județean.
Schimbarea conducerii Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” vine în contextul în care Ministerul Mediului a anunțat că urmează să prezinte un raport al Corpului de Control privind activitatea instituției.
Și afaceri se învârt în Delta!
ministru, exista o zicala, feriti padurea de padurari si Delta de guvernatori!
Ridicati dronele ucrainiene si starpiti braconierii la curent, ca nu mai pescuim nici 10% din pestele anilor 2000!
Si faceti ceva cu pescuitul in mare, ca bulgarii au ajuns cei mai mari exportatori de icre negre iar noi stam cu vapoarele pe uscat. Alea care mai sunt…
Gurile Dunarii sunt raiul mafiei din varful Romaniei. Liberalii Calin Popescu Tariceanu, Bogdan Olteanu, etc, au EDITAT de milioane euro pe numirile guvernatorilor Deltei Dunarii.
un bombonel a inhatat cam tot…
Uitti ce spune Vintu; https://m.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/vintu-in-2008-olteanu-mi-a-cerut-un-milion-de-euro-pentru-el-si-unul-pentru-tariceanu-720348
Pai vedeti, sa nu mai cenzurati. Pe langa spaga cuvenita a fost decorat si cu premiul ,,Ion Ratiu”!