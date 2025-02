Lasconi nu exclude intrarea la guvernare

Elena Lasconi a afirmat, joi, că nu exclude intrarea la guvernare alături de PNL, PSD și UDMR după alegerile prezidențiale, însă nu cu Marcel Ciolacu prim-ministru.

‘USR este un partid politic serios și își dorește intrarea la guvernare. Nu exclud o guvernare cu PNL, PSD, UDMR după alegerile prezidențiale. Dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier. Domnul Ciolacu e cel care nu ne-a dorit la guvernare, nu a vrut să arate cifrele economice reale. Este neserioasă declarația sa, știe și domnia sa că i s-a terminat capitalul politic. România are nevoie de un premier serios, nu de cineva care zboară cu Nordis în timp ce pune taxe pe umerii oamenilor care muncesc cinstit’, a transmis Elena Lasconi pe Facebook.

Ea adăugat că decizia USR de a nu vota moțiunea de cenzură nu este o favoare pentru Marcel Ciolacu.

‘Își mai cumpără acum timp pentru că USR nu vrea să arunce țara în haos prin dărâmarea Guvernului, dar nu e o favoare, ci un gest de respect față de cetățenii de bună-credință’, a precizat Elena Lasconi.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că este de părere că USR ar trebui să intre la guvernare alături de PSD, PNL, UDMR și minorități și să susțină candidatul unic al coaliției la alegerile prezidențiale, pe Crin Antonescu.

‘Mâine e o moțiune de cenzură ca să fie înjurat Ciolacu, fiindcă ea nu are șanse să treacă. Nu are nici măcar o singură șansă să treacă. Am văzut și anunțul parlamentarilor de la USR că nu vor vota această moțiune, dintr-o rațiune – că aducem instabilitate în România. Pot să voteze, eu îi invit să voteze, că oricum nu trece moțiunea, chiar dacă votează și dânșii. Totuși, trebuie să constat că este un gest de normalitate (…) și o să îmi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna președinte Lasconi, eu consider, cum am considerat și la formarea Guvernului, că și USR trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, de PNL, UDMR și minoritățile naționale’, a afirmat Ciolacu la postul România TV.