Lasconi vrea s-o dea afară pe Clotilde Armand: Încearcă să saboteze campania

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat marţi că va propune în Comitetul Politic excluderea din partid a lui Clotilde Armand, care a fost primar al Sectorului 1, susţinând că aceasta încearcă să saboteze campania electorală.

Întrebată, la Parlament, în legătură cu faptul că sunt colegi de partid care i-au solicitat să se retragă din cursa prezidenţială, preşedinta USR a precizat: „Dacă vă referiţi la doamna Clotilde Armand, ea nu reprezintă interes pentru mine şi voi cere excluderea ei în Comitetul Politic, pentru că încearcă să saboteze campania electorală şi pentru că nu mi se pare fair play din partea unui coleg să facă asta”.

Despre excluderea celor care sunt împotriva ei, Lasconi a răspuns: „Nu, doar a acestei doamne”.

Lasconi a revenit şi asupra declaraţiilor despre Nicuşor Dan şi a susţinut că nu l-a comparat niciodată cu Călin Georgescu.

„Niciodată nu l-am comparat pe Nicuşor Dan cu Călin Georgescu. Nu l-am comparat pe Nicuşor Dan cu absolut cu nimeni. Atunci vorbeam de mirajul independentului salvator”, a adăugat Lasconi.

Legat de ‘mirajul independentului salvator’, Lasconi a explicat: „Ponta, dar mirajul independentului a început de anul trecut, cu Mircea Geoană, să nu uităm că pe vremea asta Mircea Geoană era plasat cel mai sus în sondajele de opinie, a fost şi domnul Diaconescu, dar domnul Diaconescu nu avea această, cum să zic, coroană de Mesia, dar mai există şi alţi independenţi”.

Vineri, preşedinta USR, Elena Lasconi, a apreciat că atât primarul Capitalei, Nicuşor Dan, cât şi fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu reprezintă mirajul „independentului salvator”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice”, a spus Lasconi, pentru Digi 24.

Întrebată care ar fi asemănările dintre Călin Georgescu şi Nicuşor Dan, ea a apreciat că amândoi reprezintă „independentul salvator”.

„Păi, aşa, seamănă. Independentul salvator. Suntem în gândirea aceea. (…) Vorbim despre independenţi. Mirajul independentului care vine să ne salveze seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care doreşte să ne salveze. Dar până una alta, ai nevoie de partide şi ai nevoie de sprijin ca să poţi să faci lucruri”, a mai spus lidera USR.

Clotilde Armand a transmis, într-o postare pe Facebook, că poziţia Elenei Lasconi faţă de Nicuşor Dan nu este cea oficială a USR.

„Aş vrea să îi prezint scuze lui Nicuşor Dan în numele colegilor mei care nu împărtăşesc deloc viziunea doamnei Lasconi. Poziţia dumneaei nu este poziţia oficială a USR şi sunt doar opiniile acesteia”, a scris Clotilde Armand.

Ea a menţionat că există „diferenţe semnificative” între Nicuşor Dan şi Călin Georgescu – orientarea politică şi ideologică, experienţa administrativă şi relaţia cu partidele politice.