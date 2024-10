Nou jucător pe piața reactoarelor modulare mici din România

Compania americană Last Energy a anunțat că a intrat în faza de autorizare pentru dezvoltarea unui microreactor nuclear de 20 MWe. Aceasta vine după ce Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a confirmat finalizarea fazei de pre-autorizare. Astfel, Last Energy devine al treilea potențial jucător important în domeniul reactoarelor modulare mici (SMR) din România, alături de RoPower Nuclear și RATEN.

Mihai Darie, CEO al Last Energy România, a declarat: „Suntem mândri că am trecut de faza de pre-autorizare și că lucrăm deja la următoarele etape necesare pentru a aduce României energie fiabilă și curată. România este un lider global în adoptarea soluțiilor nucleare la scară mică, iar sprijinul CNCAN a fost esențial în acest proces.”

Creșterea numărului de proiecte SMR în România

Piața nucleară din România este în plină expansiune, cu trei proiecte majore de reactoare modulare mici (SMR) care vizează să revoluționeze producția de energie. Proiectele RoPower Nuclear și RATEN sunt deja cunoscute publicului, iar acum Last Energy aduce o nouă dimensiune prin dezvoltarea unui microreactor de 20 MWe, PWR-20.

RoPower Nuclear, un joint-venture între Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, dezvoltă la Doicești primul proiect de SMR cu tehnologie NuScale, care va furniza energie printr-un reactor modular de ultimă generație. De asemenea, RATEN (Regia Națională pentru Tehnologii și Activități Nucleare) colaborează cu alte companii europene pentru un proiect de SMR bazat pe tehnologia avansată a metalelor lichide grele (SMR-LFR), mai puțin mediatizat în România, dar cu potențial strategic important.

Last Energy vine să completeze acest peisaj printr-un microreactor de 20 MWe, bazat pe arhitectura reactoarelor nucleare mici deja utilizate în sectorul militar. Această abordare permite o producție rapidă și eficientă, permițând implementarea la scară industrială pentru uz civil, odată ce va fi aprobată. În plus, Last Energy a semnat deja peste 80 de acorduri comerciale, dintre care 30 vizează alimentarea centrelor de date.

CNCAN: un partener-cheie în reglementarea proiectelor nucleare

CNCAN joacă un rol vital în procesul de licențiere a acestor noi tehnologii. În urma examinării strategiei prezentate de Last Energy, CNCAN a concluzionat că designul conceptual al microreactorului PWR-20 și abordarea generală a proiectului sunt credibile, permițând companiei să avanseze în faza de autorizare. Colaborarea strânsă între autoritățile române și dezvoltatorii de reactoare modulare mici este esențială pentru succesul acestor proiecte inovatoare.

Mihai Darie a subliniat că CNCAN a fost un „partener incredibil de perspicace” pe parcursul fazei de pre-autorizare și că se așteaptă ca dialogul productiv să continue pe măsură ce se parcurg următoarele etape de autorizare.

România, hub al tehnologiei nucleare de mici dimensiuni

România devine rapid un hub pentru tehnologiile nucleare de mici dimensiuni, nu doar prin sprijinirea proiectelor locale, ci și prin implicarea activă în inițiativele europene. Pe lângă proiectele RoPower Nuclear și RATEN, Last Energy adaugă o nouă oportunitate de creștere în sectorul energiei curate. Această expansiune subliniază importanța soluțiilor nucleare modulare ca parte a tranziției energetice a Europei și a obiectivelor de decarbonizare.

Proiectul Last Energy oferă României o nouă alternativă pentru a crește capacitatea de producție de energie curată, menținând în același timp o stabilitate energetică necesară pe termen lung. Tehnologia PWR-20 dezvoltată de Last Energy este proiectată pentru a reduce costurile și timpul de implementare, aspecte critice pentru accelerarea tranziției către energia curată.

Viitorul energiei nucleare modulare în România

Faptul că România găzduiește acum trei proiecte majore de SMR arată angajamentul său pentru diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Proiectele Last Energy, RoPower Nuclear și RATEN reprezintă un pas înainte în adoptarea tehnologiilor nucleare inovatoare, care vor asigura nu doar producerea de energie curată, ci și securitatea energetică pe termen lung.

Cu aceste trei proiecte în dezvoltare, România se poziționează ca un lider regional în tehnologia SMR, având potențialul de a deveni un exportator de expertiză și soluții energetice nucleare în Europa și nu numai. Fiecare dintre aceste inițiative aduce o abordare unică și complementară, contribuind la consolidarea infrastructurii energetice a țării.