Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a anunțat nașterea micuței Nina

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița și soțul său și-au mărit familia odată cu venirea pe lume a unei fetițe, pe care au numit-o Nina.

Vestea a fost anunțată chiar de Laura Cosoi printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. Vedeta le-a împărtășit urmăritorilor că fetița s-a născut pe cale naturală și că atât ea, cât și bebelușul sunt bine.

„Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță. Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina. Suntem binecuvântați!”, a scris actrița.

Micuța Nina a venit pe lume cu o greutate de 4.400 de grame și o lungime de 55 de centimetri, fiind întâmpinată cu multă emoție de întreaga familie. Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticăpean, mai au împreună patru fiice, iar nașterea celui de-al cincilea copil marchează un nou capitol în viața lor de familie.

La scurt timp după anunț, mesajul actriței a fost inundat de felicitări din partea colegilor de breaslă, a prietenilor și a miilor de admiratori, care i-au transmis urări de sănătate și fericire pentru întreaga familie.

Laura Cosoi a vorbit de-a lungul timpului despre bucuriile și provocările maternității, împărtășind adesea momente din viața de familie. Venirea pe lume a Ninei completează o familie numeroasă, pe care actrița a descris-o în repetate rânduri drept cea mai mare împlinire a sa.

Lura Cosoi și-a început cariera în televiziune la începutul anilor 2000, devenind cunoscută datorită rolului Adina din serialul „La Bloc”. Ulterior a jucat în producții precum „Cu un pas înainte”, „Aniela”, „Cel Ales” și alte filme, seriale și spectacole de teatru. De-a lungul timpului a fost și prezentatoare TV, blogger și autoare de cărți de gastronomie.

Viața de familie

Laura Cosoi este căsătorită din 2015 cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Cosmin Curticăpean Cei doi au împreună cinci fiice: Rita, Vera, Lara, Aida, Nina.