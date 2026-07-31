Legea integrității, redepusă în Parlament. Abrudean acuză PSD că pune în pericol 800 de milioane de euro

Legea integrității revine în Parlament, fără amendamentele PSD contestate de PNL și USR. Mircea Abrudean cere adoptarea rapidă a proiectului și avertizează că România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Legea integrității, redepusă în Parlament. Abrudean acuză PSD că pune în pericol 800 de milioane de euro

Legea integrității revine în Parlament, fără amendamentele PSD contestate de PNL și USR. Mircea Abrudean cere adoptarea rapidă a proiectului și avertizează că România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat vineri că proiectul legii integrității a fost redepus în Parlament, după ce forma anterioară a fost respinsă de Senat, pe fondul unor amendamente introduse de PSD și contestate de PNL și USR.

„Așa cum am anunțat ieri după respingerea legii integrității, astăzi am depus din nou proiectul de lege. Este un proiect pro-transparență și care respectă Constituția.

Cerem PSD și aliaților săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituționale, care distrug jalonul sau ascund averi. Dincolo de jalonul din PNRR, avem nevoie de un mecanism real de transparență a averilor prin această lege.

România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă PSD continuă să saboteze legea integrității”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Ce arată documentul publicat de Abrudean

Președintele Senatului a atașat postării documentul prin care proiectul a fost înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Propunerea legislativă vizează modificarea și completarea unor acte normative din domeniul integrității. Inițiatorii cer ca proiectul să fie dezbătut și adoptat în procedură de urgență. Ei solicită și obținerea rapidă a punctului de vedere al Guvernului și a avizului Consiliului Legislativ.

De ce a fost respins prima variantă

Senatul a respins joi proiectul privind integritatea, deși acesta fusese adoptat cu o zi înainte de Camera Deputaților. Legea a primit 55 de voturi favorabile. Fiind însă o lege organică, erau necesare cel puțin 65 de voturi.

PNL nu a participat la vot, după ce solicitarea de retrimitere a proiectului la comisie a fost respinsă. Liberalii și USR au contestat două amendamente PSD. Primul amendament prevedea pierderea funcției sau a mandatului pentru persoane declarate incompatibile înaintea intrării în vigoare a legii. PNL și USR au susținut că măsura ar fi fost aplicată retroactiv și ar fi încălcat Constituția. Al doilea amendament elimina obligația demnitarilor de a trece în declarațiile de avere sumele de bani deținute în numerar.

Mircea Abrudean a afirmat că primul amendament putea duce la declararea legii drept neconstituțională. În acest scenariu, România ar fi riscat să nu îndeplinească un jalon din PNRR, evaluat la aproximativ 770 de milioane de euro.

Proiectul ar putea fi adoptat în sesiune extraordinară

Președintele Senatului a anunțat convocarea unei sesiuni extraordinare în perioada 4-6 august. Legea integrității ar putea fi dezbătută și adoptată în această perioadă.

Parlamentul mai are la dispoziție mai puțin de o lună pentru aprobarea proiectelor necesare deblocării unor fonduri din PNRR.

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