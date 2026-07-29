Lovitura lui Zelenski la Washington: Patriot pentru Kiev și un mesaj pentru Rusia și Iran

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea de marți, de la Casa Albă, că i-a cerut președintelui Donald Trump un ”pachet de iarnă” de urgență constând în interceptoare pentru apărarea antiaeriană Patriot. Este vorba despre 300 de interceptor Patriot. Kievul estimează că în fiecare lună va fi nevoie de cel puțin 100 de interceptori pentru a ajuta la respingerea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Ucraina ar putea produce propriile interceptoare Patriot
Zelenski și Trump au discutat despre acordarea unor licențe pentru producerea interceptoarelor Patriot și despre alte inițiative care ar putea consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei. Zelenski a mai spus că Ucraina și companiile americane din domeniul apărării analizează posibilitatea modificării rachetelor balistice produse în Ucraina în interceptoare cu capacități similare rachetelor Patriot. Această variantă ”ar fi mai rapidă și mai ieftină”, a adăugat președintele ucrainean.
În timpul vizitei sale în Statele Unite, Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor Lockheed Martin și Raytheon, care produc rachete PAC-3 pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. La summitul NATO de la Ankara, Trump a spus că SUA vor acorda Ucrainei această licență. Dar a precizat că firmele care produc sistemul de apărare Patriot (Lockheed Martin și RTX Corporation – fosta Raytheon) nu au fost încă informate. ”O păsărică mi-a spus că le vom da dreptul să producă rachete Patriot”, a declarat domnul Trump. ”Le vom arăta cum să facă acest lucru, este de fapt foarte complex”, a spus Trump, potrivit CBS.
Kievul încearcă să lege războiul din Ucraina de conflictul din Orientul Mijlociu
Președintele Zelenski a avut o întâlnire productivă cu președintele Trump. A reușit să ofere imaginea unei armate ucrainene care reușește să incapaciteze facilitățile petroliere ruse, printr-o campanie cu drone concepută cu ajutorul CIA. Zelenski a dat lovitura la Casa Albă și atacând o navă iraniană în Marea Caspică și prezentând informații care sugerează că Rusia a oferit date satelitare Iranului, pentru atacuri asupra facilităților SUA din Golf. Aceasta a justificat atacul ucrainean asupra unei navei comerciale iraniene din Caspica. În acest fel, Kievul face o legătură între războiul din Ucraina și cel din Iran, arătând că susține eforturile SUA în Orientul Mijlociu.
Președintele Zelenski s-a întâlnit la Washington și cu premierul Benjamin Netanyahu. Ambii au participat la funeraliile senatorului Lindsey Graham. În aceeași zi, pe 28 iulie, ministrul israelian de Externe l-a invitat in Israel pe omologul ucrainean. Totul pe fondul amenințărilor iraniene cu o ripostă împotriva Ucrainei, după atacul din Marea Caspica.
Kievul poate implica Europa în războiul din Iran
”Aceasta este o încălcare flagrantă a Cartei ONU, comisă la ordinul Israelului, într-o încercare de a atrage Europa în războiul său”, a acuzat, pe 27 iulie, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Televiziunea iraniană a prezentat hărți care arată că infrastructura energetică a Europei este potențială țintă pentru Iran.
Printr-o lovitură cu drona în Marea Caspică, Volodimir Zelenski a reușit să-și atragă sprijinul SUA, confirmat odată cu vizita la Washington, să provoace Rusia și, potențial, să implice Europa în conflictul din Iran.
8 comentarii
Dictatorul ucrainean Zelenski, va produce Rachete Patriot abia în 2030!.
The Telegraph și Bloomberg au relatat că o licență pentru producerea de rachete Patriot nu ar ajuta Ucraina nici anul acesta, nici anul viitor.
The Telegraph explică faptul că, înainte de a putea începe producția, trebuie construite fabrici, stabilită o linie de producție, achiziționate componente și instruiți muncitori. Toate acestea necesită bani și timp. Articolul citează exemplul Germaniei, unde antreprenorul american de apărare Raytheon stabilește de trei ani producția sub licență a rachetei interceptoare PAC-2 GEM. Producția nu a început încă. În plus, publicația notează că cele mai complexe componente ale modelului Patriot, cum ar fi sistemele de navigație, camerele de termoviziune și motoarele turboreactoare, vor rămâne probabil produsul producătorilor europeni „cel puțin în viitorul apropiat”.
Bloomberg subliniază că, componentele cheie ale rachetei, inclusiv sistemele de ghidare, sunt furnizate de un număr limitat de companii. Necesitatea de a crea un întreg lanț de aprovizionare, echipamente specializate și instruirea personalului complică și mai mult producția. Cel mai important, așa cum subliniază articolul, o astfel de instalație militară ar deveni imediat o țintă pentru atacurile rusești.
Ce împiedică SUA să crească dramatic producția de arme sau să sporească sprijinul pentru Ucraina? Răspunsul este simplu: un deficit bugetar masiv și o datorie națională la fel de masivă, probleme care nu au făcut decât să fie exacerbate de războiul din Iran. Conform estimărilor presei, războiul din Orientul Mijlociu a costat deja peste 130 de miliarde de dolari, în ciuda faptului că a fost purtat exclusiv prin atacuri aeriene, fără forțe terestre.
Se pare ca mr Trump a inceput sa se destepte din somnul cel de moarte, in care-l adancira barbarii kremlinezi.
Pana acum era convins ca tov Putin vrea binele Americii.
Ucraina dorește să producă rachete antiaeriene PAC-3 capabile să intercepteze rachetele balistice rusești, dar aceste rachete sunt echipate cu un cap autodirector Boeing, iar Boeing refuză să acorde licențe pentru producția lor unor țări terțe. Cu alte cuvinte, Kievul nu va primi una dintre licențele cheie, ceea ce înseamnă că nu va putea lansa producția de rachete pe propriul teritoriu.
Există opțiunea de a furniza aceste capete de la Boeing, dar ideea este că sunt de înaltă tehnologie, iar producția lor necesită mult timp.
Kievul ar putea începe producția de versiuni învechite ale rachetelor antiaeriene Patriot. Cu toate acestea, Ucraina nu are nevoie de acestea, deoarece nu sunt concepute pentru a intercepta rachete balistice.
Polonia a declarat deja că noua producție de rachete interceptoare ar trebui desfășurată doar pe teritoriul polonez.
Ungaria a blocat deschiderea a două grupuri de negocieri în cadrul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Presa ucraineană a relatat acest lucru, citând rezultatele unei reuniuni a Grupului de lucru pentru extindere (COELA) al Consiliului Uniunii Europene.
Conform surselor, în timpul discuțiilor privind progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova, Budapesta s-a opus în mod neașteptat deschiderii clusterelor de negocieri nr. 2, „Piața internă”, și nr. 3, „Competitivitate și creștere incluzivă”, pentru Kiev. Aceste clustere acoperă o gamă largă de reforme economice, inclusiv dezvoltarea pieței interne, reglementarea afacerilor, politica industrială și creșterea economică.
În același timp, Ungaria nu a obiectat la deschiderea celui de-al treilea cluster pentru Moldova, permițând Chișinăului să continue procesul de negocieri.
Potrivit Financial Times, citând o sursă maghiară, blocarea a fost cauzată de poziția Budapestei privind tratamentul egal al tuturor țărilor candidate.
Ungaria continuă să insiste asupra faptului că procesul de integrare europeană trebuie să se desfășoare conform unor reguli uniforme pentru toate țările candidate, fără proceduri accelerate sau excepții.
Nici nu mai trebuie sa citim articolul ,fotografia celor doi ,arata cat se poate de clar cum gandesc fiecare ! O poza cat o mie de cuvinte !
america nu e bolshevcia…Donald nu poate da ceea ce nu e al lui… jele cere cum e obisnuit sa ceara de la Stalin…reflex bolshevic ce sa-i faci
Ehe, chiar o lovitură! Patriot pt Kiev=o nucleară tactică with love from Russia also for Kiev🤣