Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea de marți, de la Casa Albă, că i-a cerut președintelui Donald Trump un ”pachet de iarnă” de urgență constând în interceptoare pentru apărarea antiaeriană Patriot. Este vorba despre 300 de interceptor Patriot. Kievul estimează că în fiecare lună va fi nevoie de cel puțin 100 de interceptori pentru a ajuta la respingerea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Ucraina ar putea produce propriile interceptoare Patriot

Zelenski și Trump au discutat despre acordarea unor licențe pentru producerea interceptoarelor Patriot și despre alte inițiative care ar putea consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei. Zelenski a mai spus că Ucraina și companiile americane din domeniul apărării analizează posibilitatea modificării rachetelor balistice produse în Ucraina în interceptoare cu capacități similare rachetelor Patriot. Această variantă ”ar fi mai rapidă și mai ieftină”, a adăugat președintele ucrainean.

În timpul vizitei sale în Statele Unite, Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor Lockheed Martin și Raytheon, care produc rachete PAC-3 pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. La summitul NATO de la Ankara, Trump a spus că SUA vor acorda Ucrainei această licență. Dar a precizat că firmele care produc sistemul de apărare Patriot (Lockheed Martin și RTX Corporation – fosta Raytheon) nu au fost încă informate. ”O păsărică mi-a spus că le vom da dreptul să producă rachete Patriot”, a declarat domnul Trump. ”Le vom arăta cum să facă acest lucru, este de fapt foarte complex”, a spus Trump, potrivit CBS.

Kievul încearcă să lege războiul din Ucraina de conflictul din Orientul Mijlociu

Președintele Zelenski a avut o întâlnire productivă cu președintele Trump. A reușit să ofere imaginea unei armate ucrainene care reușește să incapaciteze facilitățile petroliere ruse, printr-o campanie cu drone concepută cu ajutorul CIA. Zelenski a dat lovitura la Casa Albă și atacând o navă iraniană în Marea Caspică și prezentând informații care sugerează că Rusia a oferit date satelitare Iranului, pentru atacuri asupra facilităților SUA din Golf. Aceasta a justificat atacul ucrainean asupra unei navei comerciale iraniene din Caspica. În acest fel, Kievul face o legătură între războiul din Ucraina și cel din Iran, arătând că susține eforturile SUA în Orientul Mijlociu.

Președintele Zelenski s-a întâlnit la Washington și cu premierul Benjamin Netanyahu. Ambii au participat la funeraliile senatorului Lindsey Graham. În aceeași zi, pe 28 iulie, ministrul israelian de Externe l-a invitat in Israel pe omologul ucrainean. Totul pe fondul amenințărilor iraniene cu o ripostă împotriva Ucrainei, după atacul din Marea Caspica.

Kievul poate implica Europa în războiul din Iran

”Aceasta este o încălcare flagrantă a Cartei ONU, comisă la ordinul Israelului, într-o încercare de a atrage Europa în războiul său”, a acuzat, pe 27 iulie, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Televiziunea iraniană a prezentat hărți care arată că infrastructura energetică a Europei este potențială țintă pentru Iran.

Printr-o lovitură cu drona în Marea Caspică, Volodimir Zelenski a reușit să-și atragă sprijinul SUA, confirmat odată cu vizita la Washington, să provoace Rusia și, potențial, să implice Europa în conflictul din Iran.