Ludovic Orban a intrat oficial în cursă

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, şi-a anunţat, luni, candidatura la alegerile prezidenţiale din acest an, urmând să reprezinte alianţa politică formată din PMP şi Forţa Dreptei.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României. Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că întreaga sa carieră este una de muncă, de efort, o carieră în care niciodată nu a ales „drumul bătut”, ci pe cel corect.

„Candidatura mea vreau să însemne un mesaj de încredere şi speranţă în viitorul ţării noastre şi în şansa fiecărui român de a reuşi în viaţă alături de semenii săi. România este o ţară frumoasă, o ţară cu oameni minunaţi, este o ţară care are un potenţial de dezvoltare uriaş, dar, din păcate, este o ţară care a fost ţinută pe loc de oameni fără dragoste de ţară, de oameni care au câştigat votul şi încrederea populaţiei prin minciună şi care şi-au bătut joc de speranţele oamenilor în exercitarea mandatelor. În arhitectura puterii din România, funcţia de preşedinte este ce mai importantă funcţie în statul român, iar preşedintele este cel care dă direcţia, este cel care poate mobiliza toate energiile naţiunii, este cel care poate să conducă România spre o viziune de dezvoltare care să îi permită fiecărui român să trăiască mult mai bine prin propriile eforturi, prin propriile merite şi prin recunoaşterea corectitudinii şi muncii”, a susţinut acesta.