Ludovic Orban, ”împotriva tuturor„

Ludovic Orban răspunde întrebărilor privind profilul președintelui. Are numai cuvine de laudă la adresa lui Nicușor Dan, care, în opinia sa, este înzestrat cu minte și caracter de președinte.

Întrebat cum le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan ”nu are faţă de preşedinte„, Orban explică.

Orban a descoperi în persoana președintelui Dan nu un om ”lent”, ci unul care ”cumpăneşte foarte bine” şi care ”procesează cu extrem de multă atenţie„.

”Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte”, a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi 24.

Are mare dragoste de țară, dragostea ”pe care trebuie să o aibă un preşedinte”, a mai spus Orban.

Întrebat, la Digi 24, despre „lentoarea” preşedintelui, Orban a spus că şi când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat.

Nicușor Dan ”a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”, a comentat Ludovic Orban.

După mai bine de patru luni de la preluarea mandatului, la începutul acestei săptămâni, președintele Nicușor Dan și-a numit 16 consilieri.

Printre aceștia se numără și Ludovic Orban, care l-a susținut în campania prezidențială.