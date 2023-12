Luis Phellipe, jucătorul lui FCSB: Îmi voi da sângele pe teren!

Gigi Becali chiar nu glumește. Patronul FCSB dorește cu toară ardoarea să readucă titlul la echipa sa după ce timp de cinci ani fotbalul roămânesc s-a aflat sub hegemonia lui CFR Cluj iar sezonul trecut l-a ratat în repriza a doua în ultima etapă, în finala directă cu Farul de la Ovidiu, după ce bucureștenii avuseseră 2-0!

Pentru că acum nu vrea să mai aibă nici o emoție latifundiarul din Pipera a decis să pornească o campane de transferuri puternice și primul care a semnat deja, urmând a veni din ianuarie este mijlocașul ofesniv al Politehnicii Iași, brazilianul Luis Phellipe, unul dintre jucătorii revelație din SuperLiga. Sud-americanul a semnat pe cinci ani, costul operațiunii a fost unul lejer, doar 200.000 de euro plus 30 la sută dintr-un eventual transfer. Luis Phelippe, care a fost coleg cu Erling Haaland, la tineretul lui Salzburg,spune în Prosport că nu se teme de patron și că promite fanilor să -și dea sîngele pe teren.

Da, am fost coleg cu Haaland, ne-am antrenat împreună la prima echipă și… și cam atât din păcate pentru mine. A fost o experiență deosebită, dar cred că nu am fost suficient de pregătit pentru tot ce a însemnat acest pas. Nu am fost pregătit pentru un club de un așa nivel, eu, un jucător abia venit în Europa, într-o cultură diferită față de Brazilia. Eram foarte tânăr, singur, într-o țară diferită față de a mea.

M-am întors în Brazilia pentru câteva meciuri, am revenit la Bragantino, apoi am reușit să plec în Elveția, dar nu am jucat deloc și, din acel moment, am început să nu mai am constanță, n-am mai reușit să prind meciuri. Slavă Domnului că n-a durat foarte mult și a apărut oportunitatea de a veni la Poli Iași. Brazilia și a fost dificil, dar per ansamblu a fost o experiență deosebită.

Am auzit multe despre dl. Becali. Desigur, am auzit și văzut foarte multe. E un om foarte agitat, în sensul de energic, e un tip foarte intens, pune multă pasiune în tot ceea ce face, cere mereu socoteală jucătorilor, lucru pe care eu îl consider foarte benefic pentru că, în felul acesta, noi, jucătorii, nu ajungem să ne culcăm pe o ureche, o să căutăm, mereu, să ne perfecționăm. Sunt pregătit pentru tot ce urmează, inclusiv pentru relația cu domnul Becali.

Vin pentru a ajuta echipa, pentru a pune osul la treabă. Îmi voi da sângele pentru tricoul FCSB. Îi asigur pe suporteri că nu-mi vor lipsi determinarea, voința, dorința de a învinge. Sunt foarte, foarte nerăbdător să vin, să îmbrac tricoul și să intru pe teren, într-un stadion plin de suporteri. Abia aștept!