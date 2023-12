Gică Hagi nu mai vrea să fie acționar la Farul!

În vară, la Constanța aveau loc Serbările mării pentru fanii dobrogeni. Farul lumina fotbalul românesc, reușind să aducă un titlu pe care niciodată echipa fanion a județului nu îl mai reușise. O performanță cu adevărat extraordinară pentru că echipa de la malul mârii nu este nici pe departe un colos financiar care să își poată permite achiziții spectaculoase de jucători cu CV și în afara unui Dennis Alibec mereu rămas o speranță a fotbalului nostru, împlinită doar parțial la pestei cei 30 de ani ai săi, erau puștii de la academia lui Gică Hagi și jucătorii care trăiseră deja cu ceva ani în urmă un alt moment magic și de necrezut, titlul obținut de micuța Viitorul Constanța. Care acum e parte comună din ceea ce s-a vrut a fi marele și ambițiosul proiect pe hârtie al unui club de top la Constanța, mao ales după câștigarea titlului. Însă ce a fost anul trecut, fotbalistic vorbind, nu maoi este acum, iar lumina Farului s-a transformat doar într-o luiminiță, începând să apară probleme la tot pasul. Drept urmare, înaintea meciului din această etapă, acasă cu Petrolul Gică Hagi, care este de toate la Farul, unul dintre principalșii acționari, manager și antrenor, a anunțat public faptul că nu va mai continua să fie unul dintre cei care bagă bani la Farul.

„Trebuie să se schimbe multe aici. Nu mai vreau să continui ca şi acţionar majoritar, ca patron şi antrenor. Eu vrea să îmi fac meseria de manager. Sub nicio formă nu am vrut să fac lucrul ăsta. Eu, mai mult decât am făcut, nu pot să fac. Anul ăsta nu au dat un randament foarte bun, nu au fost cu noi. Farul trebuie să aibă buget foarte mare. Farul trebuie să aibă un antrenor care să fie plătit.

Constanța, Dobrogea, trebuie să devină o prioritate importantă. Farul trebuie să devină echipa tuturor, trebuie să fie un exemplu, cum trebuie să fie organizat un club. Trebuie să aibă un buget foarte mare. Foarte mare! Farul trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron. De la anul, trebuie să aibă un alt antrenor care va fi plătit și care nu e patron. Lucrurile trebuie să se schimbe.

Drumul ăsta nu cred că e un drum care să fie bun. Cred că rămâneți cu toții surprinși, dar ăsta e adevărul. Cu siguranță că eu, personal, o să reflectez. Dacă v-am zis-o public, voi face lucrul acesta. Lucrurile nu mai pot merge în continuare așa.

Lucrurile trebuie să meargă în progres, în dezvoltare. Bugetul unei echipe, pentru a fi printre cele mai bune din România, nu poți să lucrezi cu deficit de buget. Nu poți să n-ai bani de transferuri și celelalte să aibă, și dacă stă Hagi pe bancă ce ușor e și mergem să câștigăm.

Au fost doi ani, am dus, am făcut lucruri bune, mai puțin bune, am vorbit. Voi păstra 10%, nu vreau mai mult. O spun public ca s-o înțeleagă toată lumea.

Nu plec din club, rămân cu 10%, dar trebuie să vină oameni cu bani, care vor și cred că Farul e un club foarte bine organizat. Orașul, comunitatea, trebuie să înțeleagă că echipa asta aduce spectacol în oraș, face reclamă orașului și trebuie să fie la nivel de top”