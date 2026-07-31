Luna de miere perfectă în 2026. Destinațiile de vis recomandate de experții în turism

ELLE a realizat topul celor mai spectaculoase destinații pentru luna de miere în 2026. Toscana, Seychelles și Paris se află printre cele mai recomandate locuri pentru proaspeții căsătoriți.

Mădălina Hodea
Luna de miere perfectă în 2026. Destinațiile de vis recomandate de experții în turism

sursa ELLE

ELLE a realizat topul celor mai spectaculoase destinații pentru luna de miere în 2026. Toscana, Seychelles și Paris se află printre cele mai recomandate locuri pentru proaspeții căsătoriți.

Revista ELLE a publicat lista celor mai bune destinații pentru luna de miere în 2026. Toscana, Seychelles, Delta Okavango, Paris, Hawaii, Gstaad și Egipt se numără printre recomandările pentru cuplurile care își doresc o vacanță romantică, fie că aleg relaxarea, aventura sau experiențele culturale.

Planificarea lunii de miere a devenit pentru multe cupluri la fel de importantă ca organizarea nunții, iar alegerea destinației ideale poate transforma vacanța într-o experiență de neuitat. Revista ELLE a publicat lista celor mai spectaculoase destinații pentru luna de miere în 2026, incluzând locuri care îmbină peisajele impresionante, hotelurile de lux și experiențele autentice.

Luna de miere perfectă în 2026

sursa ELLE
sursa ELLE

În fruntea recomandărilor se află Toscana, una dintre cele mai romantice regiuni din Italia. Drumurile mărginită de chiparoși, podgoriile întinse și satele medievale transformă această zonă într-o alegere clasică pentru proaspeții căsătoriți. Printre recomandările revistei se numără hoteluri amplasate în foste mănăstiri sau vile istorice, de unde turiștii pot explora Florența, coasta Mării Tireniene și gastronomia italiană.

sursa ELLE
sursa ELLE

Pentru cuplurile care își doresc aventură, Delta Okavango din Botswana este una dintre cele mai spectaculoase opțiuni. Zona oferă safari în mijlocul unei biodiversități impresionante, plimbări cu barca printre canale și posibilitatea de a observa elefanți, lei sau girafe în habitatul lor natural. Potrivit ELLE, experiența este completată de lodge-uri exclusiviste amplasate în mijlocul naturii.

Cei care visează la plaje exotice și intimitate pot opta pentru Seychelles, un arhipelag renumit pentru apele turcoaz, nisipul fin și resorturile amplasate pe insule private. Destinația este recomandată cuplurilor care își doresc relaxare totală, sporturi nautice și apusuri spectaculoase într-un decor tropical.

sursa ELLE
sursa ELLE

 Destinațiile de vis recomandate de experții în turism

Lista include și Parisul, considerat în continuare unul dintre cele mai romantice orașe din lume. Plimbările pe malul Senei, cinele în restaurante elegante și priveliștea Turnului Eiffel rămân motive suficiente pentru ca capitala Franței să fie o alegere preferată pentru luna de miere.

 

sursa ELLE
sursa ELLE

Printre celelalte destinații recomandate se numără Hawaii, ideal pentru iubitorii de plaje și drumeții pe vulcani, Gstaad, în Elveția, pentru cuplurile care preferă aerul de munte și hotelurile elegante, dar și Egiptul, unde istoria, croazierele pe Nil și resorturile de la Marea Roșie oferă o combinație între cultură și relaxare.

Potrivit publicației, tendința din 2026 este ca luna de miere să fie personalizată în funcție de pasiunile fiecărui cuplu. Unii aleg vacanțe active, cu safari și explorări, în timp ce alții preferă plajele exotice sau orașele încărcate de istorie.

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1 comentariu

  1. O femeie stilata da pe spate orice barbat.Deci,la astfel de femei le mai recomand vreo 5 plaje: Royal Resort (Maldive),Le Morne (Mauritius), Sir Bani Yas (UAE), Aroa Beach (Cook Islands), El Nido (Filipine).Le stiu,gratie fostului meu patron,Royal Caribbean.

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