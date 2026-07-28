Manfred Weber laudă reacția României de a doborî dronele rusești și anunță sprijin pentru premierul Bolojan

Liderul european Manfred Weber a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al României de către dronele rusești, transmițând un mesaj de solidaritate în care a subliniat că „securitatea românilor este securitatea europenilor”.

Stefan Lupu - Reporter special
Manfred Weber laudă reacția României de a doborî dronele rusești și anunță sprijin pentru premierul Bolojan

Liderul european Manfred Weber a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al României de către dronele rusești, transmițând un mesaj de solidaritate în care a subliniat că „securitatea românilor este securitatea europenilor”.

Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a transmis un mesaj ferm de solidaritate cu țara noastră în urma incidentelor recente în care drone rusești au încălcat spațiul aerian național. Oficialul european a condamnat acțiunile Moscovei și a salutat intervenția decisivă a armatei române, cerând totodată întărirea mecanismelor europene de apărare.

Securitatea României este securitatea Europei

Într-o declarație publicată pe pagina sa de Facebook, Manfred Weber a subliniat că Europa rămâne pe deplin unită alături de poporul român, catalogând incursiunile dronelor rusești pe teritoriul României drept „pur și simplu inacceptabile”.

Liderul european a atras atenția că aceste incidente reprezintă o reamintire puternică a amenințării constante generate de războiul de agresiune purtat de Vladimir Putin în Ucraina de mai bine de patru ani. Totodată, Weber a lansat un avertisment privind războiul hibrid, subliniind că propaganda și dezinformarea promovate de Federația Rusă nu trebuie lăsate să găsească teren fertil în România sau în oricare alt stat european.

„Securitatea cetățenilor români este securitatea cetățenilor europeni”, a punctat oficialul, adăugând că Europa este puternică doar atunci când rămâne unită și își apără libertatea și democrația.

Intervenția militară apreciată la nivel european

Un aspect central al mesajului a fost aprecierea modului în care autoritățile române au gestionat criza de securitate. Manfred Weber a lăudat decizia și capacitatea armatei de a neutraliza amenințările aeriene venite dinspre est.

Potrivit acestuia, „reacția rapidă, pregătirea și determinarea României de a doborî cele trei drone demonstrează curaj și eficiență”. El a adăugat că această acțiune reprezintă o dovadă clară a angajamentului ferm al Bucureștiului pentru protejarea atât a propriilor cetățeni, cât și a celor din restul Europei.

Susținere pentru Guvernul Bolojan și implementarea inițiativei SAFE

În contextul acestor tensiuni la granița estică a UE, Manfred Weber a subliniat necesitatea accelerării instrumentelor europene menite să consolideze capacitățile de apărare ale statelor membre. El a cerut implementarea rapidă a inițiativei SAFE, un demers esențial pentru ca România și întreaga Europă să fie mai bine pregătite în fața unor astfel de agresiuni.

De asemenea, liderul european și-a declarat susținerea totală pentru eforturile diplomatice și guvernamentale de la București. Weber a precizat că sprijină pe deplin demersurile premierului Ilie Bolojan pentru consolidarea ajutorului european acordat României și pentru adoptarea urgentă a măsurilor necesare securizării frontierei de est a Uniunii Europene.

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1 comentariu

  1. Ce oficial european este Manfred Weber? Este doar presedintele Internationalei Globaliste Europene care lauda fraierii indatorati nemtilor pe 45 de ani (mai mult decat a durat socialismul) pentru niste gioarse de arme care vor trebui casate la scurt timp de la intrarea in uz.

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