Manole. Impozit de 10% pentru sănătate, pentru toată lumea

Mamele care au avut veniturile foarte mari pot primi indemnizații de până la 8.000 de lei, dar vor fi și unele la nivelul sumei de 2.000 de lei, iar impozitul de 10% pentru sănătate se va aplica pentru toată lumea, a anunțat, joi, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

‘Avem indemnizații pentru mame care merg până la 8.000 de lei, dar evident și indemnizații pentru mame care sunt și la nivelul sumei de 2.000 de lei. Așadar, în funcție de contribuția de dinaintea nașterii și a concediului prenatal prima oară și apoi postnatal, în funcție de veniturile de atunci se calculează și veniturile pentru mame. Așadar, evident, cele care au avut venituri foarte mari pot primi, cum vă spuneam, până la 8.000 de lei. Altfel, există și pragul acesta de 2.000 lei’, a precizat Manole, la Antena 3.

În ceea ce privește impozitarea acestor indemnizații, ministrul Muncii a menționat că impozitul de 10% pentru sănătate se va aplica pentru toată lumea.

‘Din nou, aici am propus în coaliție – și nu spun din lipsă de colegialitate cu celelalte partide, dar e foarte important să se înțeleagă că încercăm să ținem stindardul social-democrației sus într-o coaliție cu trei partide de dreapta – un prag. Am zis că ar fi echitabil să avem pragul de 3.000 lei și la această categorie, la mamele cu copii și sub 3.000 de lei să nu se plătească nimic și doar peste 3.000 lei să se plătească acea diferență’, a spus demnitarul.

Ministrul de resort a transmis că nu crede că, în viitorul apropiat, se poate modifica ceva în acest sector și de aceea nu vrea să dea ‘speranțe deșarte’.

‘E o discuție la care, poate mai târziu (…) Nu vreau să dau acum speranțe deșarte. Nu cred că viitorul apropiat va aduce o modificare aici, dar anii care urmează, dacă vom reuși să echilibrăm bugetul, să reducem deficitul și să aducem mai mulți angajați în economie, cum spuneam, mai multe investiții și să avem o creștere economică, atunci am putea să regândim asta’, a subliniat Petre-Florin Manole.