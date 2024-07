Vedeta TVR Marina Almășan a obținut ordin de protecție față de omul de afaceri Georgică Cornu, bărbatul cu care a avut o relație timp de 12 ani.

Ordinul de protecție este valabil patru luni, timp în care Georgică Cornu va fi obligat să poarte o brățară electronică. Omul de afaceri nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri față de Marina Almășan și locuința acesteia și are interdicție să o sune sau să îi transmită mesaje scrie se orice fel.

Marina Almășan și Georgică Cornu s-au despărțit în luna iunie, iar disputele dintre ei au ajuns să fie publice.

„După încercări disperate de a mă separa , in ultimii 5-6 ani, eșuate într-o mare de șantajuri și amenințări ( toate dovedibile : eu nu prostesc presa, căci fac parte din ea!) , am luat în sfârșit, în acest an, cu prețul securității mele, taurul de coarne. Nu voi publica (ÎNCĂ!) halucinantele noastre conversații din ultimii ani ( îi mulțumesc tatălui meu ca m-a învățat să păstrez întotdeauna corespondența cu persoane periculoase). Sunt atât de josnice și de vulgare, atât de grave, încât păstrez deocamdată accesul la ele doar pentru avocat și câțiva oameni apropiați. Despărțirea de acest om, lângă care n-am locuit efectiv nici un an, pus cap la cap, trebuia să aibă loc incă din primele luni (2012), însă mila și omenia m-au făcut să-i rămân alaturi în tot timpul prăbușirii sale profesionale și umane , asumându-mi riscul distrugerii propriei mele imagini, atunci cand el era plimbat in catușe prin fața întregii țări. Nu mi-am imaginat , în acele momente, că problemele sale cu Legea vor dura atâția ani. Când ele au început să se încheie ( nu mă întrebați cum..) atunci am început și eu să mă “rup” de el, considerând că mi-am făcut datoria de prieten. Însă groaza și teroarea, încercarea mea de a masca totul în public, pentru a nu-mi “omorî” părinții cu zile, au făcut să nu reușesc să duc la capăt dorința,decât acum”, a scris Marina Almășan într-un mesaj pe Facebook.