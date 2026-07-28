Marius Lazurca: Nicușor Dan ne-a trimis la Administrația Trump pe mine și pe șeful Statului Major al Apărării

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a anunțat într-o postare pe X că va merge în Washington DC împreună cu Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Cei doi călătoresc în SUA pentru întâlniri cu oficiali americani atât din congres, cât și din administrația Trump. Marius Lazurca este consilier Prezidenţial pentru securitate naţională.

Discuțiile vin în contextul doborârii celor trei drone în trei zile consecutive de către Armata Română. Cel puțin una dintre drone este de proveniență rusă, conform unui anunț făcut de președintele României.

„Președintele Dan ne-a trimis pe mine și pe șeful Statului Major al Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și cu liderii Congresului, în scopul avansării aliniamentului nostru de securitate la Marea Neagră”, a scris Marius Lazurca.

În postare, Lazurca a reamintit de importanța parteneriatului strategic cu SUA, mai ales având în vedere dronele care intră tot mai des în spațiul aerian al României.

„Piloți români curajoși, aflați la manșa unor avioane F-16 de fabricație americană, au doborât 3 drone rusești în ultimele trei zile. Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru puternic de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru el.

Pace prin forță.”

President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment. Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

În contextul dronelor doborâte în România, Cotidianul a vorbit anterior cu Nicu Fălcoi, fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO. Din perspectiva fostului pilot militar, care a făcut parte din Parlament în două instanțe din partea USR, Rusia încearcă reacția NATO.

„Există posibilitatea ca Rusia să tatoneze terenul. Există posibilitatea ca vecinii ucraineni să fie mai buni în războiul electronic și dronele acestea să fie bruiate și ele să-și piardă direcția inițială. Există și această posibilitate.

Dar cert este că Rusia vrea să testeze capacitatea de reacție a NATO. Vrea să testeze capacitatea de reacție a României, a Poloniei, a Țărilor Baltice, să vadă ce se întâmplă în condițiile în care apar aceste drone, să vadă cum reacționăm. Mi se pare un lucru foarte, foarte bun faptul că în sfârșit aceste drone au fost doborâte.

Eu aș fi luat această decizie cu mult timp înainte. Se pare că este un semnal foarte clar al României în acest moment. Atenție, nu ne jucăm, dacă mai apare și altă dronă, cu siguranță va fi dată jos. Semnalul acesta trebuia dat de mai multă vreme”, crede Nicu Fălcoi.