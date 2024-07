Marş LGBTQ la Istanbul. Ce-a urmat

Prigoana regimului Erdogan în acţiune. Poliţia turcă a arestat duminică 11 persoane la Istanbul, la finalul unui scurt marş Pride LGBTQ+ ce fusese interzis de autorităţi, au anunţat organizatorii săi, informează AFP, preluată de Agerpres.

Mai multe sute de manifestanţi, arborând drapele-curcubeu şi scandând diverse sloganuri, au reuşit să defileze vreo zece minute pe bulevardul Bagdad, una dintre arterele cele mai celebre ale metropolei turce, înainte de a se dispersa subit în încercarea de a scăpa de poliţie.

Unsprezece dintre ei au fost arestaţi pentru că au bravat interdicţia autorităţilor, au anunţat duminică seara organizatorii marşului pe reţeaua socială X. Doi jurnalişti ai AFP au fost martorii mai multor arestări.

Autorităţile locale au interzis marşul, ca în fiecare an din 2015 încoace, denunţând apeluri de a manifesta din partea unor „grupuri ilegale”.

Pe celălalt mal al oraşului Istanbul, marele palat Taksim, altădată important loc de contestare a puterii islamo-conservatoare, a fost încercuit duminică dimineaţa, în timp ce poliţişti, desfăşuraţi în număr mare, filtrau căile de acces spre marele bulevard pietonal Istiklal.

Mai multe staţii de metrou din jur au fost de asemenea închise.

„Miile voastre de poliţişti, elicopterele voastre şi interdicţiile voastre nu ne vor opri. Toate străzile acestui oraş sunt ale noastre”, au clamat organizatorii marşului într-un comunicat.

Homosexualitatea nu este reprimată penal în Turcia, însă homofobia este larg răspândită în această ţară, până la vârful statului, preşedintele Recep Tayyip Erdogan calificând regulat membrii comunităţii LGBTQ+ drept „perverşi” şi „o ameninţare la adresa familiei tradiţionale”.

Până în 2014, la Istanbul, cel mai mare oraş din Turcia, puteau fi văzuţi defilând mii de LGBTQ+, revendicându-şi identitatea şi sfidând guvernul islamo-conservator, la putere din 2002.

