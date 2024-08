Mărturia unei foste paciente a Spitalului Sf. Pantelimon

Claudia Postelnicescu de la Human Rights, care a fost pacientă a Spitalului Sf. Pantelimon, a relatat pe pagina sa de Facebook ce i s-a întâmplat când a ajuns pe masa de operație. Un șoc, spune ea.

„Cazul Spitalului Sf. Pantelimon: am avut acum mai puțin de 2 ani o intervenție chirurgicală acolo, care a necesitat anestezie generală. Trec peste modul brutal în care ești abandonat, ca pacient, pe câte o masă, dezbrăcat, cu ”halatul” steril dat de spital, până catadicsește cineva să-ți spună – dacă întrebi, că altfel nu se obosesc – ce urmează, când și cât mai durează, direct la șocul pe care l-am avut pe masa de operație. Până să vină medicul curant, vine anestezistul, în cazul de față o doctoriță anestezist, al cărei nume l-am uitat. Ia fișa pacientului (a mea) în mână și, peste capul meu începe să vorbească cu o asistență despre soluțiile cu care a spălat pe jos, de ce aia și aialaltă, cum, adică de ce nu a făcut altminteri etc., pe scurt noaptea minții. Eu, șocată, cu dureri – puteam fi un pacient pe moarte – o întreb dacă poate să revină la mine, că totuși sunt pacient pe masă și să rezolve problemele ce țin de spital după. A început să ridice tonul, să mă pună la punct, că nu îi spun eu ei ce să facă, cum să facă, cine mă cred, cine sunt, cum îmi permit. Cum eu întotdeauna am fost asertivă, din fașă, de când m-am născut, am întors-o pe ea, cum își permite să discute nonsensuri, pe ton răstit, peste capul (la propriu) unui pacient în dureri, care urmează să intre într-o operație, din care poate nu mai scapă. Cum de nu se gândește că NU VREAU ca, potențial (orice anestezie are riscuri) ultima conversație pe care o aud în viața mea să fie despre clor și biocide de spital și că pur și simplu nu mă interesează explicațiile ei, vreau să se concentreze asupra mea. Ea escaladează, vine doctorul. Întreb cum o cheamă pe doctoriță și cum își permite să vorbească astfel cu un pacient, întreb dacă așa procedează mereu, ce se întâmplă, de ce e tolerat un astfel de comportament bizar și INUMAN. Toate astea se întâmplă cu mine stând imobilizată (legată de pat), dezbrăcată, complet la discreția doctorului anestezist și al medicului care opera. Anestezista începe să mitralieze întrebări despre mine, deși avea fișa pacientului în mână. Îi spun că mai bine citea fișa pacientului decât să se certe cu asistenta pe produse de curățat. În final mă amenință că nu-mi face anestezia, o calmează doctorul.