Mărturisire despre regretata Cornela Catanga: „Asta a fost și dorința ei”

Aurel Pădureanu vrea să facă un specatcol în memoria soției sale, Cornelia Catanga, artista decedată în timpul pandemiei de coronavirus.

„După ce a murit Cornelia, dorința mea supremă a fost să fac un spectacol în memoria ei. Nu vreau să mai aduc aminte modul în care a fost înmormântată, dar asta a fost și dorința ei, să fac un spectacol în memoria ei.

Toți cei care nu au putut veni atunci când a fost perioada pandemiei, să vină să își ia la revedere de la Cornelia într-un spectacol, care nu va fi mare, va fi undeva la Teatrul Național sau la Teatrul Constantin Tănase.

Să vină oamenii care au iubit-o enorm de mult. Toți știu ce artistă mare a fost Cornelia Catanga!”, a spus Aurel Pădureanu în cadrul unui interviu pentru .

Aurel Pădureanu a făcut totodată o mărturisire tulburătoare:

“O visez des, dar cred că ea supărată pe mine pentru că plâng mereu și nu ar trebui să fac treaba asta. Ea ar vrea să mă vadă fericit, dar nu pot, pentru că îmi este greu cu lipsa ei. Nu o voi uita până voi merge după ea. În afară că a fost o mare artistă, pentru mine a fost cea mai frumoasă femeie.

Nu știu dacă voi deveni bunic, asta hotărăște Dumnezeu, dar Alexandru nu vrea deocamdată, pentru că dorința lui supremă este să plece în America, se ocupă de carieră.”.

Cornelia Catanga, cântăreața de muzică lăutărească, a murit, în luna martie a anului 2021, la vârsta de 63 de ani, din cauza COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență București.

La un an și jumătate de când a trecut în neființă, Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste, a anunțat pentru Fanatik că a dezgropat-o pe artistă și a mutat-o într-un cavou.

„Mă bucur că am reușit să îi fac Corneliei mormântul, să fie așa cum merită o mare artistă cum a fost ea. I-am îndeplinit ultima dorință. Acum are un loc de veci așa cum și-ar fi dorit. Dacă a murit în condițiile acelea și a fost îngropată în condițiile de atunci cu COVID-ul, măcar atâta satisfacție să am. Conform protocolului COVID-19, am fost obligat să o îngrop ca un câine, într-un sac. Dar i-am pus atunci hainele de înmormântare lângă ea.

Acum, sicriul nu mai este direct pe pământ, ci pe beton. Am făcut acolo două cripte. Cornelia avea fobie de insecte și nu voia să fie înmormântată direct în pământ. Și nu mai spun cât pământ s-a scos de pe ea, din groapă. Am dezgropat-o în martie, să-i pot face lucrarea de la mormânt! M-a ajutat domnul Adriean Videanu”, a mărturisea Aurel Pădureanu anul trecut.