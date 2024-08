Mașinile chinezești convenabile pot revigora piața auto europeană

Producătorul chinez de automobile Chery are o politică de prețuri care poate surprinde europenii. SUV-ul Omoda 5 are acum un preț de pornire de mai puțin de 23.000 de euro, iar sedanul Arrizo 5 Plus, cu dimensiuni asemănătoare cu Skoda Octavia, se comercializează cu 9.350 de euro.

Chery Omoda 5 se importă în Spania și este concurent pentru Renault Austral și noua Dacie Duster 1.2 TCe. Spre deosebire de acestea, modelul chinezesc se laudă cu 5 stele EuroNCAP, este propulsat de un motor 1,6 turbo cu putere maximă de 185 CP și are un preț de pornire de 22.900 euro. Chery oferă o garanție de 7 ani sau 150.000 de kilometri, dar sunt țări din Asia unde acest model are garanție de 1.000.000 de kilometri pentru motor și transmisie.

Roțile din față primesc cei 290 Nm prin intermediul unei transmisii 7DCT prin care mașina sprintează de la 0 la 100 km/h în 7.8 secunde. Dotarea standard cu motor de 185 CP și cutie automată poate reprezenta o concurență serioasă pentru constructorii europeni, la acest preț. Modelul Chery Omoda 5 nu se vinde încă în România.

Celălat model al constructorului chinezesc, Arrizo 5 Plus, are dimensiuni de 4644x1814x1493 mm si un ampatament de 2650 mm, mai mari decât o Dacie Logan fabricată în România și care se vinde la un preț mediu de 15.000 de euro.

Arrizo 5 Plus are un preț în Europa care începe de la 9.350 de euro. Totuși, dotată cu motorul 1.5 Turbo de 147 CP și cutia automată cu 9 trepte, mașina costă 12.400 euro. Dotările standard includ sistemul multimedia cu afișaj de dimensiuni generoase, tapițeria din piele și sistemele de siguranță activă și pasivă. Va fi disponibilă și o versiune de top, cu motor de 197 CP și cutie secvențială cu 7 trepte.

Ion-Oroles Manolache