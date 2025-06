Matematică sau politică?

Ce au în comun matematica și politica? Nimic. Matematica rezolvă probleme, politica le crează. La Nea Nicu(șor) e pe dos. Olimpicul nostru matematician de geniu a lăsat Capitala în haos și s-a refugiat la Cotroceni. Gurile rele spun că universitatea neomarxistă „Paris 13“ (unde a studiat „Geniul Carpaților“ și și-a luat doctoratul în anul 1988), a apărut în 1970 în suburbia de nord a Parisului, fiind ulterior rebotezată „Sorbona Nord“.

Deci nu e celebra Universitate Sorbona, situată în inima capitalei Franței! Mai mult, unii se întreabă de ce Nea Nicu(șor) a lăsat baltă un domeniu în care a excelat, matematica, pentru a se afunda adânc în mocirla politică dâmbovițeană. Pus și simplu, olimpicul nostru a dispărut aproape 30 de ani din domeniul în care a strălucit! Nu tu operă științifică, nu tu o catedră la o universitate de prestigiu din țară sau de aiurea! Am citit undeva o poveste care circulă în Suedia. Cică, după terminarea liceului, deștepții clasei intră în afaceri, elevii cu note onorabile se apucă de diferite meserii (profesori, medici, ingineri, arhitecți, meseriași etc.), iar proștii se refugiază în politică! Problema e că, 20 de ani mai târziu, ultimii ajung să-i conducă pe primii!

***

Asistăm la revenirea mascată a Sistemului securist creat de către securistul turnător Băsescu Traian și întreaga haită din jurul lui – în frunte cu Coldea, Kovesi, Maior, Blaga, Berceanu, Videanu, Boc și mulți altii! Motiv pentru care noul Nero de România și cei care l-au adus la putere în urma unei lovituri de stat trebuie izolați de urgență și trimiși în judecată pentru înaltă trădare! Noul președinte-marionetă pe nume Nicușor Dan va executa ordinele puciștilor și va duce România la dezastru! De citit atent

***

Voi realizați că o mână de securiști vechi și noi au dat o lovitură de stat pentru a pune la Cotroceni un președinte care nu știe nici cum îl cheamă?! O să vă dea Nea Nicu(șor) ce meritați: stare de urgență, ordine de încorporare cu interdicție de a ieși din țară, în loc de vacanțe de lux, blugi și banane! Plus controlul averilor voastre, fiindcă ale lor sunt puse la secret!

***

Niște beizadele/odrasle de bani gata (cu masterate și doctorate luate la marile universități americane – unii pe banii furați de părinții lor din România!) mă acuză că folosesc conturi false pe rețelele de socializare! Acești analfabeți funcționali nu numai că faultează grosolan Limba Română în postările/comentariile lor, dar ar trebui să știe că profilul meu este public – cu număr de telefon, email, poză etc. – pe Google. Ați trecut prin școală ca gâsca prin apă, dragii mei „prieteni“ cu diplome cumpărate la kilogram! Îi avertizez pe analfabeții/postacii/răspândacii/comentacii – în special pe cei care folosesc înjurătura sau limbajul suburban în locul argumentului – că vor primi răspunsuri în funcție de modul lor de a se exprima în scris! |n ceea ce privește sintagma „lovitură de stat“, pe care am folosit-o pentru a defini „alegerile“ din decembrie 2024 / mai 2025, nu e o „exagerare“, e o expresie preluată din presă și din mediile diplomatice internaționale.

***

Monica Macovei șefă la (in)Justiție, turnătorul Băsescu Traian (alias „Petrov“) șef la SRI, generalul psihopat Florian Coldea șef la SIE, „Cucuveaua“ Codruța Kovesi șefă la DNA, milițianul Cătălin Predoiu șef la Interne! Cam asta ar fi „formula ideală“ pentru guvernul „Muc cel Mic“! I-am uitat pe Marcel Ciolacu la Finanțe și pe Ilie Bolovan premier!

***

Majoritatea românilor din țară NU au înțeles că votul celor din străinătate a fost împotriva hoției! Cei care trăiesc în democrații consolidate nu pot accepta lovitura de stat din 6 decembrie 2024, validată prin fraudă în 18 mai 2025! Exilul (Diaspora) a amendat lanțul de abuzuri prin care o haită de gangsteri l-au adus la putere – prin frauda și manipulare! – pe omul de casa al Sistemului securist! Aceasta e explicația corectă!

***

Neomarxiștii „zombificați“ de la USR – acești arhengheli justiționari ai „independentului“ Nicușor Dan – au fost întotdeauna violenți! Sunt un partid inventat/promovat/ protejat de securiștii vechi de rit nou și acționează în haită. Să ne amintim circul pe care îl făceau în parlament, cum furau voturi în direct la tv, hoțiile rămase nepedepsite ale lui Dan Barna sau ale altor șefi de trib etc. Aștia vor banane, blugi, excursii de lux, părinte1, părinte2, LGBT-iști atei pe care îi aduni cu sutele de mii dacă le dai să fumeze unele plante sau să tragă prafuri pe nas! Haos și anarhie înseamnă libertate și democrație pentru asemenea specimene! Filiera sorosistă/neomarxistă româno-americană din Washington, DC, creată cu ajutorul ambasadorului „Păduche 1“, s-a extins în toate orașele din SUA unde „studiază“ odraslele securiștilor care jefuiesc România de 35 de ani prin rotație! Urmăriți cifrele turului 1 din State și comparați-le cu cele din Europa. Veți vedea diferența enormă între „optiuni“! Aștia fură când pierd și sunt extrem de periculoși prin agresivitate – inclusiv fizică! E nevoie de pază la secțiile de vot! Tot ce se întâmplă în România în ultimii 35 de ani e un lung șir de abuzuri și infracțiuni în disprețul legii. Mie nu îmi trebuie o asemenea țară, chiar dacă în acolo m-am născut, am învățat să merg, să scriu și să citesc! Am văzut o armată de soroșiști și „șosocari“ negri în cerul gurii după ce Simion a câștigat primul tur al prezidențialelor. Vă spun că eu nu am votat în turul 1, fiindcă nu mi se pare corect să iau parte la alegerea președintelui românilor care plătesc taxe țară, în timp ce eu trăiesc în America de 37 de ani și nu simt pulsul României reale. Nu sunt „simionist“, dar recunosc că simpatizez cu suveraniștii!

***

Dacă aș fi președinte, aș propune parlamentului o lege care să-i oblige pe aleși să vadă serialele „Memorialul durerii“ și „Experimentul Pitești“, înainte să candideze pentru o funcție publică! De asemenea, se impune un control psihologic și unul antidrog la preluarea mandatului! Haideți să nu o mai dăm după cireș! Avem de ales între război și pace, democrație fără lovituri de stat și tiranie cu poliție politică, satanism sau creștinism, familie tradițională sau destrăbălare, ordine sau anarhie! }ineți minte ce vă spun acum! România NU va putea schimba tirania de tip Stalinist cu democrația, dacă e condusă de un președinte-marionetă pus de Sistem! Disperarea și complicitatea la jefuirea țării îi face solidari pe autorii loviturii de stat în formă continuată, fiindcă alternativa e pușcăria, în urma unor eventuale desecretizări ale dosarelor de privatizări frauduloase! USR-istul travestit în liberal Nicușor Dan e o slugă perfectă, o copie în miniatură a lui lui Iohannis! Îl așteaptă același trai pe vătrai: excursii în țări exotice cu avioane de lux, un palat, case, bani, privilegii după al doilea mandat dinainte stabilit! Nu trebuie decât să se uite în altă parte cum securiștii din jurul lui împart prada numită România cu șacalii care conduc Uniunea Europeană!

New York, 6 iunie 2025