Matinalii. Aleșii au ales și ei

Update. Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru performanţă în administraţie şi pentru „o voce puternică şi unită” în Parlamentul European.

El a făcut apel la alegători să iasă în număr cât mai mare la vot, indiferent de opţiunea pe care o vor avea.

Ciolacu a votat duminică la Şcoala Generală nr. 5 „Episcop Dianisie Romano” din municipiul Buzău.

„Cum este normal, am votat pentru performanţă în administraţie, am votat pentru o echipă valoroasă care a ştiut să implementeze proiecte, mai ales proiecte europene, atât la nivelul municipiului Buzău, cât şi la nivelul Consiliului judeţean. De asemenea, am votat româneşte, am votat pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru prima oară pentru o voce unită în Parlamentul European”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a adăugat că votul său a fost şi unul pentru investiţii – „pentru autostrăzi, pentru şcoli, pentru spitale, pentru reindustrializarea României”.

„Aş dori să fac un apel către toată lumea, indiferent de opţiunea de vot, să vină cât mai mulţi români la vot, astfel încât cei aleşi să fie legitimi”, a completat prim-ministrul.

Update. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru dezvoltarea României, pentru păstrarea valorilor, a tradiţiilor şi a credinţei, pentru o Românie puternică într-o Europă unită.

„Am votat pentru dezvoltarea României, pentru o viaţă mai bună în fiecare comunitate, am votat pentru siguranţa românilor, pentru păstrarea valorilor noastre, a tradiţiilor şi a credinţei, tot ceea ce înseamnă identitate românească, pentru o Românie puternică într-o Europă unită, pentru parcursul european al României. Este un drum de la care nu trebuie să ne abatem, indiferent cât zgomot se face”, a afirmat Ciucă.

El i-a îndemnat pe români să meargă duminică la vot.

„În ultima perioadă s-a vorbit mult despre a ne face datoria de cetăţeni, s-a vorbit despre patriotism, cred că este un moment decisiv în care trebuie să ne implicăm în viitorul României, în viitorul nostru, al tuturor, un viitor care poate să fie al dezvoltării, al siguranţei sau poate fi al stagnării sau al haosului. Ca atare, este foarte importantă prezenţa la vot, este foarte important cine ne reprezintă la Bruxelles şi este foarte important cine conduce comunităţile. Ca atare îndemn pe fiecare să meargă la vot şi să decidă viitorul ţării noastre, care trebuie să fie un viitor mai bun”, a adăugat Ciucă.

Update. Liberalul Lucian Bode a declarat, duminică, la ieşirea de la vot, că o prezenţă mare la acest scrutin ar legitima aleşii locali şi pe viitorii europarlamentari, invitând românii să iasă la vot.

„Invit toţi sălăjenii, ardelenii şi românii din ţară şi din diaspora să vină în număr mare la vot, pentru că o prezenţă mare la urne ar legitima aleşii locali şi echipa de europarlamentari şi ar sprijini dezvoltarea României, asigurând siguranţa comunităţilor, familiilor şi locurilor de muncă. Dragi români, vă invit să votaţi cei mai buni primari, preşedinţi de consilii judeţene şi o echipă de profesionişti în Parlamentul European”, a declarat Lucian Bode.

Acesta a adăugat că a votat pe toate cele cinci buletine de vot şi procesul nu a fost unul complicat.

În ceea ce priveşte votul la europarlamentare, el a precizat că a votat pentru o Românie puternică în Europa, pentru un parcurs euroatlantic demn şi pentru o listă de europarlamentari profesionişti care să contribuie la creşterea beneficiilor pentru România ca membră a Uniunii Europene.

„Când mă gândesc la beneficii, mă refer la fondurile europene nerambursabile, cum ar fi cele 95 de miliarde de euro atraşi de la aderare şi cei peste 80 de miliarde de euro disponibili pentru România din PNRR şi exerciţiul financiar european 2021 – 2027”, a declarat acesta.

În plan local, Lucian Bode susţine că a votat pentru continuitate la Consiliul Judeţean şi pentru schimbare în ceea ce priveşte administraţia locală din Zalău.

Update. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la funcţia de edil general al Capitalei, a votat duminică dimineaţa, precizând, la ieşirea de la urne, că va încerca să „normalizeze” ce nu s-a întâmplat în Bucureştiul celor 30 de ani.

„Eu, cel puţin, ultimul dinozaur, voi încerca să normalizez ce nu s-a întâmplat în Bucureştiul celor 30 de ani, să aduc zâmbetul pe buzele bucureştenilor. Lucruri simple. Dar, din păcate, lucrurile simple pentru anumiţi politicieni sunt cele mai complexe”, a afirmat Piedone, la Şcoala Gimnazială „Ienăchiţă Văcărescu”, unde şi-a exprimat votul la alegerile locale şi europarlamentare.

El i-a îndemnat pe bucureşteni să îşi exprime votul duminică.

„Ieşiţi la vot, oameni buni, votaţi cu cine doriţi dumneavoastră. Prezenţa dumneavoastră la vot contează, ca cel care va ieşi primar general, primarii de sector, preşedinţi ai consiliilor judeţene – că despre europarlamentare, Dumnezeu cu mila, nu-i cunoaşteţi şi pe care îi cunoaşteţi se vor duce cu capul în jos, slugă în Europa. Votaţi cu demnitate, onoare şi curaj pentru viitorul dumneavoastră”, a spus edilul.

Cristian Popescu Piedone a susţinut că „va fi cam complicat astăzi cu atâtea buletine de vot”.

„Sunt probleme cu care se vor confrunta şi toţi oamenii în cursul zilei de astăzi. Important e să avem răbdare. Cu siguranţă cred, datorită procesului greoi cu aceste cinci buletine de vot, cu siguranţă nu se va închide urna la ora 22,00. Plus că, am eu informaţii sigure când vă spun, oamenii o să migreze de la mare şi de la munte şi vor veni pe ultima sută de metri”, a susţinut el.

Cristian Popescu Piedone a fost însoţit la vot de fiul său, Vlad Popescu Piedone, care este candidat la Primăria Sectorului 5. El a susţinut că „a fost foarte bine să votezi primul, nefiind foarte multă lume”, dar a opinat că este „cam complicat cu aceste cinci buletine de vot”, care vor lua mult timp pentru exercitarea dreptului constituţional.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, la ieşirea de la urne, că tot ceea ce îşi doreşte este un vot corect, un vot democratic, menţionând că a ales „schimbarea, pentru viitor”.

El a adăugat că a votat duminică în Bucureşti, la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, pentru alegerile europarlamentare, urmând să se prezinte la urne şi în Vrancea pentru alegerile locale.

„Tot ce ne dorim este un vot corect, tot ce ne dorim este un vot electoral democratic. Votul a fost scurt, în două alegeri separate, aşa că am ales să votez aici, în Bucureşti, pentru europarlamentare şi voi merge în Vrancea, unde am domiciliul, să votez la alegerile locale. Le-au comasat, noi ne-am comportat ca şi cum ar fi două alegeri separate. Am votat pentru viitor, am votat schimbarea”, a afirmat Simion.

Liderul AUR a venit la vot împreună cu soţia.