Medic pediatru: Îngerul morții copiilor se întoarce

Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că o boală supranumită „îngerul morții copiilor prin sufocare”, absentă până acum în țările UE, a fost diagnosticată din nou.

„Nu este o glumă sau o metaforă. Este realitatea. De fapt o tragică știre Reuters. Difteria, supranumită „îngerul morții copiilor prin sufocare” s-a întors. Boala considerată practic absentă din țarile UE lovește din nou. Un băiat de 10 ani, anterior sănătos DAR nevaccinat, din Germania, a murit la Berlin, acum câteva zile, după ce s-a îmbolnăvit de difterie în urmă cu 3 luni. In Germania au mai murit de complicații ale difteriei și 2 adulți în ultimul an. Tot nevaccinați. Și nu e un accident izolat. In Africa de Sud anul trecut au fost raportate peste 20 de infecții cu agentul patogen al difteriei (Corynebacterium, tulpini toxigene), din care 5 au murit.

Veți spune că Africa de Sud e departe… Ok. Dar Ucraina? Căci aceasta e aproape de noi și milioane de cetățeni ucrainieni au trecut prin țara noastră. Un numar mult mai mic de persoane care au fugit din calea războiului au rămas aici. Chiar înainte de pandemie, CNSCBT (Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile) avertiza cele 7 județe de la granița cu Ucraina că în această zonă au reapărut cazurile de difterie.”

Cunoscutul medic le recomandă părinților să își vaccineze copiii pentru a-i proteja.

„Și în România au existat emoții, dar a fost alarmă falsă. Până să zicem că am scăpat e bine să ne uităm în carnetul de vaccinare al copiilor noștri. Dacă este schema incompletă pentru Diftero-Tetano-Pertussis ar trebui discutat cu medicul de familie despre recuperarea vaccinării.

Nu vreți să știți cum arată 50.000 de decese prin difterie la copil!!!

Căci așa era, în fiecare an, înainte de al 2-lea război mondial, când nu exista vaccinul DTP”, concluzionează Mihai Craiu, ]n mesajul postat pe pagina de Facebook a spitalului virtual pentru copii.