Membru al echipei celebrului serial Fauda, ucis în Gaza

Matan Meir (38 de ani), membru al echipei de producție a serialului israelian de succes Fauda, a fost ucis, în timp ce se afla la datorie în Gaza, scrie presa israeliană.

În urma publicării decesului rezervistului FDI, o avalanșă de condoleanțe a inundat conturile de socializare israeliene.

„Avem inima frântă”, a scris staff-ul serialului israelian.

Meir a căzut în luptă în nordul Fâșiei Gaza, împreună cu alți trei soldați, în urma unei explozii dintr-un tunel capcană de lângă o moschee din Beit Hanoun.

A lucrat în toate cele patru sezoane ale serialului de televiziune și a fost responsabil, printre altele, de vehiculele din serial.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023