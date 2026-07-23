Un marinar rănit în incendiul de pe nava Gas Lisbon a murit la spitalul din Tulcea

Bilanțul incidentului maritim grav petrecut recent în largul Mării Negre a devenit tragic. Unul dintre marinarii răniți în urma incendiului izbucnit la bordul tancului petrolier Gas Lisbon a decedat la Spitalul Județean Tulcea. Ceilalți doi membri ai echipajului internați se află în continuare sub supraveghere medicală strictă în Secția de Terapie Intensivă.

Complicații medicale fatale pentru unul dintre pacienți

Directorul Spitalului Județean Tulcea, medicul Tudor-Ion Năstăsescu, a confirmat joi decesul unuia dintre pacienți. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 45 de ani, de origine filipineză. Conform detaliilor oferite de conducerea unității medicale, marinarul a suferit arsuri grave ale căilor aeriene în timpul incendiului, afecțiune care a declanșat o complicație pulmonară severă ce a dus în final la deces.

Starea celorlalți răniți și contextul atacului din Marea Neagră

Ceilalți doi marinari, de asemenea cetățeni filipinezi, rămân internați la Terapie Intensivă, însă evoluția lor este încurajatoare. Personalul medical a precizat că starea acestora este staționară și nu prezintă un risc vital iminent. Datorită stabilizării lor, medicii au stabilit că nu se impune transferul către alte centre medicale de specialitate, notează news.ro.

Tragedia a survenit în contextul în care nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, a suferit avarii majore la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor au semnalat marți după-amiază că vasul ar fi fost lovit de două rachete.

În momentul incidentului, nava tranzita Zona Economică Exclusivă a României, având la bord o încărcătură periculoasă de peste 3.790 de tone de propan. Vasul plecase din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către Reni, în Ucraina. Întregul echipaj, format din 17 persoane, a fost evacuat și recuperat de urgență, cei trei membri răniți fiind transportați imediat la spitalul din Tulcea pentru îngrijiri.

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