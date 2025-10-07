Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert!

Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța de a închide școlile, iese la rampă și Raed Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un semnal de alarmă cu privire la avertizarea populației în contextul codurilor roșu și portocaliu de vreme severă.

„Sfatul nostru către populație este în primul rând să fie foarte atentă, pregătită, să evite deplasările care nu sunt necesare în perioada codului roșu, dar și în zona codului portocaliu.

Trebuie să fie cu mare atenție la obiecte care pot să cadă din cauza vântului. Dacă apar viituri, inundații să asculte recomandările autorităților, să fie atenți la recomandările care vin prin ro-alert. Cine are Ro-alert dezactivat să-l reactiveze pentru că comunicarea noastră în principal (…) va fi prin Ro-alert, prin aplicația DSU și prin conturile noastre de social-media”, a transmis Arafat într-o intervenție la Digi24.

Peste 20 de județe din mai multe zone ale țării sunt sau vor fi sub diferite coduri de ploi torențiale și abundente.