Messi a câștigat a treia oară premiul FIFA the Best, dar nu a fost prezent la ceremonie!

De acum devine de-a dreptul iritant modul în care sunt acordate premiile pentru cei mai buni fotbaliști ai anului 2023, care nu au nici cea mai mică legătură cu corectitudinea decernării acestor trofee.

Devine tot mai vizibil faptul că alte interese sunt cele care stabilesc aceste ierarhii false iar cei care meritau cu adevărat să se bucure de rezultatele muncii lor sunt nevoiți să privească plini de tristețe la furtul care are loc.

Luni, 15 ianuarie, a avut loc gala de decernare a trofeului FIFA the Best și, deși nu are nici o legătură cu realitate, nu a surprins pe nimeni faptul că din nou Lionel Messi a câștigat, este pentru a treia oară trofeul, deși în discuție intrau performanțele din perioada 19 decembrie 2022 – 20 august 2023, ori argentinianul a devenit campion mondial în decembrie 2022 înainte de 19 decembrie!

Bomba serii a constituit-o absența învingătorului. E drept nici la ocupantul poziției secunde, norvegianul Erling Haaland cel în cauză nu s-a aflat în sală, dar a fost tatăl său, a cărui expresie a feții în timpul ceremoniei spune totul despre cât de de corectă a fost, din punctul lui de vedere și al foarte mulți alții, oameni de sport sau simpli iubitori ai fotbalului, această decizie.

Culmea este că de această dată voturile au venit din partea selecționerilor și ai căpitanilor echipelor naționale. Selecționerul Edi Iordănescu nu i-a acordat nici un punct lui Messi, la el ordinea fiind Haaland, Kylian Mbappe și Victor Osimhen, golgeterul nigerian de la Napoli.

În schimb, capitanul Nicolae Stanciu, știut ca fan Messi, i-a avut pe argentinian, Mbappe și belgianul Kevin de Bruyne.

Messi i-a votat pe Haaland, Mbappe și compatriotul său de la Manchester City, Julian Alvarez iar Mbappe pe Messi, Haaland și De Bruyne.

De notat că per total Messi și Haaland au terminat la egalitate de puncte, 48, Mbappe având 34. Departajarea a venit din punctajul maxim, de cinci puncte, acordate pentru locul 1 de căpitanii de echipe, capitol la care Messi a fost mult peste norvegian, 107-64.

Pep Guardiola a ieșit, de departe și absolut meritat, antrenorul anului, cu multiplele performanțe reușite cu Manchester City, pentru prima oară învigătoare în Champions League, iar echipa ideală în viziunea FIFA este Courtois – Walker, Stones, Ruben Dias – Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Bellingham – Messi, Haaland, Mbappe, Vinicius Jr.