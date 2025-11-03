Metroul către Otopeni mai întârzie câțiva ani

De Bianca Dumbraveanu
Metroul care va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional Otopeni ar putea fi finalizat mai târziu decât era preconizat. Construcția Magistralei 6, care include 12 stații pe un traseu de 14,2 kilometri, se confruntă cu întârzieri legate de semnarea contractelor și de finanțarea proiectului, ceea ce poate amâna inaugurarea până în 2028 sau chiar 2029.

Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat pentru Antena 3 că finalizarea lucrărilor era prevăzută pentru 2027. Termenul s-a modificat pentru 2028 sau chiar începutul lui 2029 din cauza contractelor semnate târziu.

„Inițial prevăzusem sfârșitul anului 2027, acum va fi 2028 sau începutul anului 2029. Depășim pentru că s-au semnat contractele târziu. Pe măsură ce lucrările avansează, se dau în trafic anumite zone”, a declarat Mariana Miclăuș.

Întârzieri la achiziția terenurilor

Gabriel Stanciu, director general al Alstom, a atras atenția asupra licitației pentru terenuri.

Dacă credem că vom circula în 2028, în condițiile în care nu a fost organizată licitația de trenuri înseamnă că am citit prea mult Arthur C. Clarke, e SF. 36 de luni e durata minimă sub care eu nu recomand nimănui să calculeze ceva, de livrare de material rulant”, a spus directorul companiei feroviare.

Achiziția trenurilor noi, care vor înlocui garniturile vechi de 40 de ani de pe linia M4, a fost aprobată abia în aprilie, iar licitația pentru cele 12 trenuri electrice, în valoare de 1 miliard de lei, urmează să fie lansată în a doua jumătate a anului 2025.

Finanțarea rămâne un obstacol

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că finanțarea este încă nesigură. Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru secțiunea 1 mai – Tokyo au fost pierdute, iar pentru tronsonul Washington – Otopeni Comisia Europeană a refuzat sprijinul nerambursabil, astfel că statul va trebui să asigure banii din buget și împrumuturi.

Magistrala 6 va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional Otopeni, având 12 stații: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Prima secțiune este contractată cu asocierea Alsim Alarko-Makyol, iar secțiunea a doua cu Gulermak – Somet.

1 comentariu

  1. Deci toatǎ aiureala asta inutilǎ se plǎtește din împrumuturi cu dobânzi uriașe! Bunǎ treabǎ. Chiar nu este nicio problemǎ sǎ ajungi la aeroport: autobuzele merg impecabil și mai este și trenul.

    Răspunde

