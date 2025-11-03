Metroul către Otopeni mai întârzie câțiva ani

Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat pentru Antena 3 că finalizarea lucrărilor era prevăzută pentru 2027. Termenul s-a modificat pentru 2028 sau chiar începutul lui 2029 din cauza contractelor semnate târziu.

„Inițial prevăzusem sfârșitul anului 2027, acum va fi 2028 sau începutul anului 2029. Depășim pentru că s-au semnat contractele târziu. Pe măsură ce lucrările avansează, se dau în trafic anumite zone”, a declarat Mariana Miclăuș.

Întârzieri la achiziția terenurilor

Gabriel Stanciu, director general al Alstom, a atras atenția asupra licitației pentru terenuri.

„Dacă credem că vom circula în 2028, în condițiile în care nu a fost organizată licitația de trenuri înseamnă că am citit prea mult Arthur C. Clarke, e SF. 36 de luni e durata minimă sub care eu nu recomand nimănui să calculeze ceva, de livrare de material rulant”, a spus directorul companiei feroviare.

Achiziția trenurilor noi, care vor înlocui garniturile vechi de 40 de ani de pe linia M4, a fost aprobată abia în aprilie, iar licitația pentru cele 12 trenuri electrice, în valoare de 1 miliard de lei, urmează să fie lansată în a doua jumătate a anului 2025.

Finanțarea rămâne un obstacol

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că finanțarea este încă nesigură. Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru secțiunea 1 mai – Tokyo au fost pierdute, iar pentru tronsonul Washington – Otopeni Comisia Europeană a refuzat sprijinul nerambursabil, astfel că statul va trebui să asigure banii din buget și împrumuturi.

Magistrala 6 va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional Otopeni, având 12 stații: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu și Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Prima secțiune este contractată cu asocierea Alsim Alarko-Makyol, iar secțiunea a doua cu Gulermak – Somet.