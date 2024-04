Mickey Neamțu, apostolachele lu’ Isus din Dorohoi

despre teologia de cacao verde și mikimaușii de carton creștinez ai întrelighenției mior-ițice

Ooo, ce vestă ninunată ! Marele întrelektual, caracter și creștinez Mihai Neamțu tocma’ ne-a confirmat, public și pe baza profundăcioaselor lui studii teologice, că Romînia e Grădina Maicii Domnului : „ Sunt aici, în fața voastră, pentru a vă spune ceea ce Mântuitorul a spus-o imediat după înviere: români, nu vă temeți ! ,,. Deci, p’ecum bănuiau deja milioane de creștinezi romîneji, Isus din Nazaret n-a venit pe Pămînt pentru rătăciții evrei, ci pentru romînii verji, adevăratul popor al domnului zău. Aleluia, osana și duamne-ajută, bani de-o sută !

Dacă ați fost plecați umpic pe Pluto ( planeta, nu cîn’le walt-disneyc ), sau sînteț’ din Hănăsenii Noi ( și vă preocupă doar chestiile de tip green S, nu istoria recentă a ciurucurilor romîneze ) , atunci puteți afla că apostolachele Mihai Neamțu e băietanu’ ăla care a scos capul pe geamul veceului de campanie al lui Băsescu, alături de vextala recent penală Monica Macovei, ca să vextească turmei băsiste prea-minunata victorie contra necuratului anti-băsist. Iar acum, la fel ca securistul anti-creștin Saul din Tars, carele a văzut lumina cristică și a devenit apostolul Pavel, și fratello Mickey Mouse Neamțu, apostolul nulii, s-a lepădat de necuratul băsist, procurator al imperatorului americanez, și a primit lumina auriferă & gigel-simionică a patriotismului adevărat, ca argintul strecurat. Sau ca arginții, da’ cine sîntem noi, ca să judecăm acestea … ?

Nu vă mirați și nu fiți necredincioji : imediat după sărbătoarea celor 40 de sfinți și a celor 40 de pahare, arhanghelul Mickey Moise, trimisul lui Walt Disney printre noi, mi-a dat ( personal, direct și cu glas tunător ) această dumnedzăiască bună-vestire – Mișu Neamțu e proorocul Său, seu din Seul Sfînt al celor Trei Purceluși, înainte-mergătorul lui Sorinel Puștiu’ și dos-mergătorul lui Gigel Patriotul-Minciune Simion. P’ecum și cumătru cu minunea de la Machu Pishu, ca să nu mai zicem că e și văr de-al doilea cu Mănăstirea Neamț și cu cetatea omonimă.

Acu’, cum să vă zic io … ? Mike Uber Alles-bules nu e primul creștinoid de mucava din coorola de minciuni a lumii elitoase romîneze. Cei care se minunează de noul găinaț tricolor emis de răbinache Mișu Neamțu ar putea să-și amintească de felul în care Eugen Ionesco îl lua peste picior pe amicul Noica, la pachet cu rrromînizarea mioritică a eonilor și monăzilor, scriindu-i urzicător despre ,, sentimentul paraguayan al ființei ,,. Sau, mai încoace, vizavi de hîrmeneutica biblică a marelui eseist rugbistificator cunoscut drept Andrei Pleșu, mărturisitorii celebrului exe-geto-dac ar putea citi excelentul și calm-mordantul articol din 2013 al lui Horia Pătrașcu, articol în care mai tînărul intelectual îl face franjuri pe idolul eliților de sorginte noicisto-subțiristă, punînd pe două coloane grațioasele bătăi de cîmpuri ale lu’ metr’ Pleșu ( în cartea ,, Parabolele lui Isus ,, ) și citatele biblice aferente, bătăile cîmpoide fiind contrazise flagrant de citatele din evanghelii și de logica elementară. Așa că, sub reflectorul nemilos al lui Pătrașcu, parabolistica biblică a lui Pleșu s-a dovedit mai degrabă o antenă parabolică tuflită și orientată spre datul în gropi, oferind ecranelor mentale din clubul elitistoid doar cai verzi pe pereți, de proveniență marțian-marțipanică.

Car’va’s’zică, dacă alde ditamai guru Noica și Pleșu au datără cu oiștea rumînisto-biblică în gard, ce mai chichirez gîlceava dacă un șopîrlache de mîna a treia emite flatulațiuni cerebrale în Fîs major, pe o temă de Termodosnie Șpagatoveanul ? Domnul a dat, Mickey Șoarec Neamțu a flatulat, fie numele lui Gigel Simion lăudat. Că doar la un miting erectoral hauristic a emis teologul nulii vorba despre șezătoarea lui Isus cu plăieșii din Fălticeni.

Deci well, cum ar zice arhanghelul Mirel din Afumați : nu mai fiț’ domn’e envideioși pă valorili neamulu’. Și nu uitați : după Buna Vestire la Geamul Budei Băsiste a lu’ arhangheluțu’ Mihai Neamțu și a sfintei vextale Monica Macovei, or’ce obiecțiune contra vreunuia din oastea cerească ie dăcît satanistă și plătită dă okulta galactică, galactoreică și anti-rrrumînească. In Glod we trust !

În rest îi ghini, o plouat, s-o făcut și puricii teologi cît popușoii din ,, Povestea nulei ,,.

Sursa – 7iasi.ro