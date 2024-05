Mihaela Buzărnescu a apărut ca o cometă acum câțiva ani pe cerul tenisului feminin din circuitul WTA, reușind în mai puțin de un an să urce până pe locul 20 în lume, deși nu era deloc o puștoaică aflată la început de drum. Zborul ei spre înălțimi a început cu puțin timp înainte de a intra în al treilea deceniu al vieții.

Dar o accidentare gravă suferită în meciul cu Elina Svitolina în turneul Masters de la Cinccinnati, ruptură de ligamente încrucișate la genunchi, a ținut-o luni bune pe tușă și a stopat acest parcurs uluitor. De atunci, Micky nu a mai putut reveni, deși nu a decis să se retragă din activitate.

Invitată la emisiunea Open GSP , Micky Buzărnescu a făcut o dezvăluire absolut șocantă, în premieră absolută. Ea a spus că a trecut prin situația Simonei Halep, acuzată pentru dopaj, în 2021, după un turneu la care a participat în Mexic. Din fericire, investigațiile făcute de anchetatori au demonstrat faptul că Buzărnescu avusese dreptate și primise în corp fără să știe substanța interizsă, consumând carne de pui.

„O singură dată, mi s-a întâmplat să-mi iasă o testare pozitivă, într-o cantitate mică. Eram în Mexic, la un turneu WTA. Acolo, carnea de pui era contaminată, trebuia să avem grijă la ce mâncăm, era scris asta peste tot.

Fiind după pandemie, noi în perioada acelui turneu, nu aveam voie să ieșim din hotel, iar mâncarea era susținută de organizatori, nonstop, mâncam la hotel sau la bază. Am fost testată și, când am plecat la alt turneu, mi-a venit rezultatul. A fost pozitiv. A trebuit să completez mai multe hârtii, în care să spun tot ce am mâncat în fiecare zi, unde, cantitățile pe care mi le aminteam.

Au făcut cercetări după și s-a dovedit că era din cauza cărnii de pui pe care o primisem la concurs. Astfel, a fost totul anulat. În rest, nu m-am temut niciodată la testări pentru că știam că nu aveam ce să iau care să mă expună la testări”.

Mexicul este una dintre țările aflate sub supraveghere de WADA. La fel ca în China și Guatemala, în Mexic, au existat cazuri de doping depistate în masă, după ce sportivii au ingerat alimente care conțin substanțe interzise.