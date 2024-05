Ianis Hagi are baftă cu tatăl său

Ianis Hagi a fost împrumutat în sezonul care se încheie în acest weekend, în La Liga, la Deportivo Alaves, unde a intrat în 24 de partide, dar în trei sferturi dintre ele doar din postura de rezervă, și a marcat două goluri în Cupa Spaniei.

La prima vedere, 24 de meciuri într-un campionat de talia La Liga, al doilea în lume după Premier League, ar reprezenta garanția unui sezon bun, dar nu este așa. Ianis a fost folosit de antrenorul Luis Garcia Plaza ca titular doar la primele partide, după care, când a fost chemat de pe bancă, a bifat doar câteva minute, spre final de meciuri. Ibericii aveau opțiune de a-l transfera pe fiul Regelui în cazul în care ar fi fost mulțumiți de evoluțiile lui. Însă Ianis va trebui să revină la clubul de la care a fost împrumutat vara trecută, Glasgow Rangers.

Nu pentru a juca, pentru că presa scoțiană a și anunțat ce se va întâmpla cu internaționalul român, deși acesta nici nu a mai călcat pe Ibrox Park. Verdictul clubului este fără echivoc, antrenorul Philippe Clement nemanifestându-și dorința de a vedea ce poate pe Ianis Hagi.

Publicația Ibrox News, a celor de la Rangers, scrie că Ianis nu are nici un fel de viitor la Glasgow pentru că deja clubul a decis scoaterea sa la vânzare. Se pare că Galatasaray este clubul care îl vrea pe Hagi junior. Cotidianul turc de sport FANATIK a confirmat interesul Galatei, contând foarte mult și faptul că tatăl este un nume de legendă al leilor din Istanbul.

Gică Hagi are totul în minte clar în privința fiului său, după ce a auzit decizia scoțienilor. El a vorbit la Digi Sport pe această temă. „Dacă ar fi după mine și aș antrena o echipă mare, prima oară aș semna cu Ianis. El pentru mine a fost cel mai bun. Care e viitorul lui Ianis? Prima oară, trebuie să joace la EURO 2024 și apoi mai are contract un an la Rangers. Unde l-aș vedea eu? Țin ideea asta în mintea mea. Ianis a fost la Rangers și a ieșit cel mai bun tânăr jucător când au câștigat campionatul și nu au luat bătaie.

Este printre jucătorii români cu cele mai multe meciuri în Europa. Noi, din România, nu putem vedea de ce nu joacă acolo, în Spania. El a demonstrat la națională, venind după o accidentare gravă. A jucat foarte multe meciuri într-un an de tranziție. Și-a arătat valoarea cu Real Madrid, în deplasare, când nu jucase de multă vreme”.