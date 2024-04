Mihaela Bilic: „Acum este la modă să faci foamea”

Mihaela Bilic consideră că postul intermitent are avantaje, dar şi dezavantaje. Într-o postare pe Facebook, cunoscutul nutriționist explică de ce o persoană care ține o astfel de cură de slăbire ar putea ajunge să se îngraşe.

„Când credeam că nu mai poate fi inventat nimic în materie de cure de slăbire, a apărut postul intermitent. Gata cu listele de alimente permise și interzise, cu număratul caloriilor și programul fix de mese și gustări, acum este la modă să faci foamea.

Nimic nou am putea spune: a posti este un comportament ancestral pe care omenirea l-a practicat secole la rând, de nevoie. Însă una este să faci foamea pentru că n-ai ce mânca și alta este să te înfometezi științific.

E prea târziu să le spunem oamenilor să mănânce mai puțin și mai rar, după ce ani la rând le-am spus să nu sară peste mese. E straniu să le propunem mese puține și apă din belșug, după ce i-am speriat că foamea duce la hipoglicemie și blochează slăbitul.

Dar americanii au rezolvat impasul și au inventat noțiunea de intermitent fasting.

A posti este de fapt un comportament ancestral pe care omenirea l-a practicat secole la rând, de nevoie. De frica obezității iată că am redescoperit postul și virtuțile lui: de la slăbit la Detox, efect antiaging și imunostimulant. Absența aportului alimentar pe o perioadă de 12-16 ore din zi înseamnă o pauză de la procesele de digestie, ajută organismul să se purifice, să se refacă.

În funcție de preferințele individuale putem alege să mâncăm fie în prima parte a zilei, fie spre seară, adică renunțăm la micul dejun sau la cină. Postul intermitent înseamnă 2 mese/zi consumate la o distanță de 5-6 ore (de ex ora 14:00 și ora 20:00), completate de o hidratare optimă.

Multe persoane au adoptat instinctiv un astfel de comportament alimentar fără să știe că se numește intermitent fasting. La unii are ca rezultat slăbitul, la alții înseamnă o metodă de menținere a siluetei. Da, nu vă mirați, organismul are nevoie de mult mai puțină mâncare decât credem, uneori chiar și o masă în zi poate fi suficient.

Avantaje:

-Nu există alimente permise și interzise, poți mânca orice dar nu oricât. Trebuie respectată noțiunea de porție corectă.

-Sunt interzise gustările și ronțăielile dintre mese, obiceiuri responsabile de apariția kilogramelor în plus-postul intermitent face ordine și curățenie în comportamentul alimentar.

-Se încurajează diversitatea și sunt permise asocierile dintre alimente, este o dietă ce poate fi transformată în model de alimentație pe viață.

-Este ușor de pus în practică și nu împiedică viața socială sau mesele în oraș cu prietenii.

Dezavantaje:

-Lipsa restricțiilor cantitative poate duce la abuzuri alimentare, deci poți să te îngrași chiar dacă ții post. Să mâncăm mai rar înseamnă să mâncăm mai puțin! Degeaba ai postit toată ziua dacă mănânci o dată cat pentru 3 mese. Și silueta și sănătatea au nevoie de echilibru și moderație”, a scris, pe Facebook, Mihaela Bilic.