Militarul care şi-a dat foc în semn de protest a murit

Militarul din cadrul Forţelor Aeriene americane (US Air Force) care s-a autoincendiat în faţa Ambasadei Israelului la Washington, denunţând un genocid în Fâşia Gaza, a murit la spital.

Militarul a fost identificat de către Poliţie ca fiind Aaron Bushnell, în varstă de 25 de ani.

”Nu voi mai fi complice la genocid”, a spus bărbatul, purtând uniforma militară, într-o transmise live pe Internet, potrivit The New York Times.

As people rushed to try and save his life, an Israeli embassy agent held a gun fixed on Aaron Bushnell following his self-immolation.

— Lowkey (@Lowkey0nline) February 26, 2024