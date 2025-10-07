Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov

Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. MinisterulApărării dă asigurări că nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune.

Exercițiile au scopul de a verifica și completa cu personal şi tehnică unităţile militare, dar şi consolideze coeziunea între rezervişti şi militarii în activitate.

”În perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov se va desfăşura exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării.

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, care vor fi convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi, vor participa, timp de o zi, la activităţi specifice de pregătire.

”În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, a mai transmis ministerul.

MOBEX se defășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, arată sursa citată.

Rezerviştii vor fi convocaţi prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activităţile legate de evaluarea autorităţilor locale şi a operatorilor economici sunt organizate şi coordonate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Joi, 17 octombrie, se va desfăşura o secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova

”Pentru a evita dezinformarea şi ştirile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activităţi care, reiterăm, au caracter de rutină şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, recomandăm cetăţenilor interesaţi să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informaţii referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, mai arată MApN.