Ministerul Finanțelor a mai luat un miliard de lei de la bănci

Fondurile atrase fac parte din planul ministerului pentru luna noiembrie, care prevedea împrumuturi totale de până la 7,7 miliarde de lei, destinate refinanțării datoriei publice și acoperirii deficitului bugetar.

Obligațiuni cu maturitate la 69 de luni

Ministerul Finanțelor a atras 500 de milioane de lei printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu o maturitate reziduală de 69 de luni. Randamentul mediu anual a fost de 6,98%, Valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 milioane de lei, însă băncile au subscris peste 1,151 miliarde de lei.

Marți este programată o licitație suplimentară, prin care statul intenționează să atragă încă 75 de milioane de lei, la același randament stabilit luni.

A doua emisiune: obligațiuni pe 18 luni

O a doua emisiune, tot de 500 mlioane de lei, a avut o maturitate reziduală de 18 luni, cu un randament mediu anual de 6,63%. Și în acest caz, valoarea totală a subscrierilor a depășit oferta, ajungând la 1,097 miliarde de lei.

Pentru această serie, Ministerul Finanțelor a anunțat o licitație suplimentară marți, cu scopul de a atrage încă 75 de milioane de lei la același randament.

Planul de împrumuturi pentru luna noiembrie

Ministerul Finanțelor a planificat în noiembrie împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei. La această sumă se pot adăuga încă 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,745 miliarde de lei, este cu 245 milioane de lei mai mică decât cea programată în luna octombrie, când statul a planificat împrumuturi de 7,99 miliarde de lei. Banii vor fi folosiți pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetar.

Deficitul bugetar, tot mai alarmant