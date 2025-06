Ministru român amenințat cu moartea

„E trecut de miezul nopții. A fost o zi lungă și la capătul căreia am încheiat procedurile legale pentru desemnarea ca ministru în guvernul condus de Prim Ministrul Ilie Bolojan. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru mesajele de încurajare și felicitări. Este pentru mine o mare onoare și responsabilitate. Din păcate, am primit și prima amenințare cu moartea de la un necunoscut și prima salvă de denigrări de la Realitatea.Net“, a scris el pe Fb.

De data aceasta, nu o să le mai las să curgă, pentru că este deja destul. Au trecut ani de zile în care același voci m-au tocat cu insinuări și șpârle nefondate. Am fost slab că nu am reacționat de la început pentru a pune la punct asemenea idei. Am zis că îmi văd de treabă și că dispar, fiind complet nefondate. Îmi cer iertare pentru asta, trebuia să reacționez de atunci mai vehement. Nu se mai poate așa. Am sesizat autoritățile referitor la mesajul de amenințare și voi da în judecată Realitatea.(…)