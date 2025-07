Ministrul Finanțelor pune tunurile pe ANAF

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a vorbit, într-o intervenție la Digi24, de abuzurile de la ANAF, despre care spune că ”nu sunt lucruri noi„. Instituția este disfuncțională și nu există o dorință dorință ca ea să fie reformată, mai spune ministrul.

„Despre situaţia ANAF, comportamentul inspectorilor ANAF, modul în care ANAF acţionează în plan central, dar şi în teritoriu, am vorbit foarte mult. Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi”, a spus ministrul Nazare.

Încă din momentul audierii în Parlament, mai spune Nazare, ”am făcut un apel la ANAF ca, indiferent cât de mari sunt problemele de colectare, să nu facă abuzuri, să nu exagereze, să nu înceapă vânătoarea de amenzi date către contribuabil”.

”Dacă nu recunoaştem faptul că ANAF este disfuncţional, dacă nu recunoaştem faptul că nu a existat o dorinţă autentică de a reforma instituţia, de a colecta în plus, că suntem mult, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem…deci e clar că nu a existat o dorinţă autentică de reformă, nu a existat o dorinţă autentică de a creşte colectarea şi, mai mult decât atât, nu a existat o dorinţă autentică de a face digitalizare”, a precizat Alexandru Nazare.

Digitalizarea ANAF a trenat mai multe timp

„Multe dintre reformele digitalizării nu sunt gata. (…) E normal să fie sincope. Suntem încă în stadiul incipient al digitalizării, am trasat baza, dar mai este mult de lucru. Finalizăm digitalizarea abia în decembrie anul viitor”, mai spune Nazare.

Fostul vicepreședinte Dragoș Anastasiu a lansat duminică acuzații privind lipsa digitalizării la ANAF, dar și un mesaj pentru antreprenori pe care i-a rugat să iasă în față și să spună în ce condiţii s-a făcut business în România, cât de bun este statul român ca partener.

Anastasiu le-a mai transmis antreprenorilor să ridice glasul

Am fost declarat șpăgar, aș vrea să vă spun din start că s-a făcut un studiu cu privire la șpăgi în România – există două tipuri, șpăgi de supraviețuire și șpăgi de îmbogățire.

În anii `90 era cu plicul sau cu geamantanul, din anii 2000 lucrurile s-au mai sofisticat, se merge cu contracte de consultanță.

Din punctul nostru de vedere, treaba a fost în zona de supraviețuire…

S-a născut o dispută care este una juridică, dacă am fost martor sau am fost denunțător, sau martor denunțător.

Multe din comentarii sunt corecte, și cele cu povești similare, au fost foarte mulți antreprenori care au spus că au pățit și ei, asta este realitatea anilor respectivi și probabil și astăzi continuă într-un anumit fel.

Și cele care critică pe cei care și-au asigurat supraviețuirea cedând șantajelor și bullyingului statului, și acestea sunt corecte.

Da, am făcut greșeli și eu, dar țara asta a crescut cu noi, într-o atmosferă complicată, într-un parteneriat cu statul care niciodată n-a fost corect și nici astăzi nu este corect.

Statul este partenerul tuturor companiilor, la data de 25 ale fiecărei luni își ia dividendele pe care noi le luăm, dacă există, la sfârșitul anului. Datoria statului e să fie partener, nu dușmanul economiei. Încurajez fiecare antreprenor să vorbească, să spună în ce condiții s-a făcut business în România și cât de bun e statul ca partener, a mai arătat Anastasiu.