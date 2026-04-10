“Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură.

În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei.

O procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă…

Care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu şi care s-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a spus Radu Marinescu la Antena 3.

El a precizat că între Ministerul Justiţiei şi preşedinte au existat doar raporturi instituţionale, strict în limita competenţelor legale.

Niciun blat, de nicio înţelegere

“Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică”, declară ministrul Justiţiei.

De asemenea, el a respins şi afirmaţiile potrivit cărora că ar fi existat un schimb privind numirile şefilor la SRI şi SIE, condiţionate de acceptarea propunerilor PSD.

”Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”, a susţinut ministrul social-democrat al Justiţiei.

USR, în dezacord cu opinia preşedintelui

Reprezentanţii USR au afirmat, după ce preşedintele Nicuşor Dan a anunţat numirile la şefia marilor parchete, că împărtăşesc dorinţa şefului statului de a dinamiza activitatea parchetelor, dar suntem în dezacord cu opinia preşedintelui ”că aceste numiri nu au marca PSD pe ele”.

”Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privinţa dosarelor mari de corupţie şi de evaziune fiscală.

Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiţie, iar încrederea începe de la felul în care este condusă.

Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă.

Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele.

Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc.

„Un proces viciat”

Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri seară, de USR.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că a semnat decretele privind numirile la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICC), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Şeful statului nu a semnat decretul pentru numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici, adjunct la DIICOT.

”S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”, a subliniat el. Şeful statului a subliniat că s-a pregătit pentru momentul numirii şefilor de Parchete.

”E o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori, mi-am format-o cu capul meu”, a arătat preşedintelui.