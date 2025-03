”Balanța Lemnului în România„ și explicațiile ministrului Fechet

România exportă mai mult lemn decât importă, cu precădere lemn procesat, ceea ce dovedește că îi dăm valoare adăugată produsului, iar statul român câștigă bani într-o industrie orizontală, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, la evenimentul ‘Balanța Lemnului în România’.

‘Balanța (Lemnului din România – n. r.) ne învață câteva lucruri. Peste jumătate din lemnul exploatat în România ajunge pe foc. E un lucru care ne învață că trebuie să accelerăm investițiile în rețeaua națională de gaze naturale. La fel de bine ne învață că trebuie să accelerăm investițiile în sobe eficiente din punct de vedere energetic. Am demarat, de altfel, anul acesta ‘Rabla pentru sobe’ și mărim randamentul sobelor românilor de la 25% la 75%. Asta înseamnă că, în loc de trei căruțe de lemn, vei folosi o singură căruță. (…) Tot balanța va demonta un mit, mai bine zis mitul exportului de lemn. Exportăm mai mult decât importăm. Asta înseamnă că toate acele transporturi de masă lemnoasă, că vin pe roți sau că vin cu transport feroviar, nu înseamnă că exportăm lemnul, pentru că diferența între exporturi și importuri este una semnificativă. Un lucru mai important decât această balanță comercială este legat de faptul că exportăm cu precădere lemn procesat. Asta dovedește că îi dăm valoare adăugată lemnului prin procesare. Statul român câștigă bani într-o industrie orizontală și ne dorim să avem o industrie din ce în ce mai competitivă’, a spus Fechet.

Ministrul a adăugat că o cantitate de opt milioane de metri cubi de lemn ajunge în industrie, în fiecare an.

‘Însă, în continuare, industria folosește mult lemn de import. Și aici, în primul rând cu Romsilva, ne vom asigura că vom modifica regulamentul de punere în vânzare a masei lemnoase, în sensul în care lemnul românesc să fie mai accesibil, să fie cu un preț predictibil, să poată exista contracte de furnizare pe termen lung și să putem asigura cantități suficiente pentru industrie. Tot Balanța ne mai spune că, în anul 2024, am exploatat mai puțin decât am fi putut din punct de vedere legal. Dacă amenajamentele silvice ne permiteau să exploatăm 22 de milioane de metri cubi de lemn, am exploatat aproximativ 18 milioane. Acest lucru se datorează și lipsei infrastructurii adecvate. România are printre cele mai puține drumuri forestiere din Uniunea Europeană, respectiv aproximativ șase metri la fiecare hectar de pădure, cifră foarte mică, cel puțin comparată cu alte cifre din alte țări’, a punctat Mircea Fechet.

Conform datelor centralizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMSAP), cuprinse în ‘Balanța Lemnului în România’, pentru anii 2023 și 2024, o pondere de 91% din lemnul exploatat în țară provine din păduri amenajate din fondul forestier național, iar 58% din păduri publice, în timp ce 32% din păduri private. În același timp, 30% din lemnul exploatat a fost expediat ca fiind certificat în sistemul FSC (Forest Stewardship Council – n. r.).

Totodată, 90% dintre persoanele fizice care au pus în valoare masa lemnoasă în 2023 și 2024 au proprietăți de pădure de sub 5 hectare, din care 50% dețin proprietăți forestiere de sub un hectar.

Potrivit sursei citate, 55% dintre persoanele juridice care au pus în valoare masa lemnoasă, în perioada de referință, au proprietăți de sub 30 de hectare. De asemenea, 55% din volumul extras, în 2024, s-a exploatat pe distanțe de scos – apropiat de peste 500 de metri.

Grupul pentru Dialog Forestier a organizat, joi, conferința cu tema ‘Balanța Lemnului în România’, un proiect implementat în parteneriat cu Ministerul Mediului.