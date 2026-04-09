Ministrul responsabil de PNRR nu știe dacă primim banii pentru reforma pensiilor magistraților

„Am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon. V-am spus că ultima declaraţie, şi repet exact terminologia, este că am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă”, a arătat Dragoş Pîslaru, conform News.ro. Acesta fusese întrebat dacă la Bruxelles reforma este considerată realizată.

Totodată, ministrul a explicat faptul că decizia întârzie din cauză că europenii vor să trimită o decizie comună pentru cererile de plată 3 și 4.

„Motivul este că, odată ce am depus şi cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri, cumulat, şi atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac încă publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3 şi pe cererea 4”, a menţionat el.

Comunicarea cu europenii

Pîslaru a vorbit și despre cooperarea cu Comisia pentru cererea de plată 4.

„Pe cererea de plată 4, şi asta este o lecţie foarte importantă pentru toţi beneficiarii care urmăresc această conferinţă de presă şi pentru coordinatorii de reformă şi investiţii, este că una e că îndeplineşti investiţia şi alta este că furnizezi documentele doveditoare. Şi aici a fost un schimb întreg de excel-uri şi de explicaţii pe care a trebuit să le oferim, pentru a structura dovezile cu privire la implementare, pe lucrurile pe care le-am făcut în cererea de plată 4. Şi acum suntem pe ultima sută de metri, după nu ştiu al câtelea schimb în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

După Paștele catolic, Comisia Europeană a revenit pe baricade. În prezent, europenii lucrează la finalizarea părții tehnice în cooperare cu autoritățile române.

„Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a subliniat ministrul.

Reforma pensiilor magistraților a avut mai multe stopuri, motiv pentru care termenul setat de europeni nu a fost respectat. După ce prima variantă propusă de Bolojan a fost respinsă la CCR, a doua variantă a trecut testul constituționalității doar după 5 amânări.