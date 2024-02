Mircea Lucescu: de ce îi este foarte greu lui I. Hagi să reușească

Ianis Hagi nu reușește de nici un fel să impresioneze oriunde ar merge să joace. Excepție fac perioadele în care fiul lui Gică s-a aflat tocmai sub comanda părintelui său la Viitorul Constanța sau, mai recent, la Farul. În rest, oriunde a mers, Ianis a avut puține momente în care și-a arătat calitățile. În rest, multe critici și reacții de dezamăgire din partea suporterilor care având un Hagi în echipă se așteptau la minuni din partea românului. În momentul de față, situația lui Ianis nu e deloc roz. La Alaves, joacă din când în când, doar în ultimele minute, după ce a dezamăgit profund când a fost titularizat. Decanul antrenorilor români, Mircea Lucescu (78 de ani) explică de ce Ianis are șanse minime să ajungă cu adevărat un mare jucător, deși are calități, dar și de ce nu l-a lăsat pe fiul său Răzvan să joace în câmp, ci numai în poartă.

„Am fost împreună, am trăit în același campus la Galatasaray, Ianis avea trei-patru ani. A crescut cu fotbalul în casă, Gică trăia în mod deosebit pentru fotbal. Așa cum a fost Răzvan, cum a fost Edi Iordănescu, toți au trăit în mediul acela al victoriilor și înfrângerilor. Din păcate, pentru Ianis, numele este o povară extraordinară. Lui Răzvan nu i-am dat voie să joace fotbal. Doar în poartă. Am vrut să facă alte sporturi de performanță, pentru că lumea nu are răbdare, îl compară cu tatăl lui. Mediul te îndeamnă să faci performanță.

Pe Ianis toată lumea l-a considerat un jucător foarte talentat, dar nimeni nu a avut răbdare să-l crească, l-au supus unei presiuni teribile. Sigur că mi-ar fi plăcut să antrenez un astfel de jucători. Încă e tânăr pentru nivelul de performanță la care lumea se așteaptă să-l vadă”