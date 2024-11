Mircea Rednic şi-a vărsat amarul

Antrenorul echipei UTA Arad, Mircea Rednic, a declarat după ce formaţia a pierdut partida cu Dinamo, de pe Arcul de Triumf, că nu era un meci de pierdut.

„Dezamăgit! Cred că meritam mai mult la meciul ăsta. Am avut momente bune de joc, am construit, am avut acţiuni bune. Golubovic a fost în formă bună în seara asta. Trebuia să fim mult mai lucizi, au fost momente când ne-am precipitat. Trebuia să fim mult mai inteligenţi. Toată echipa este vinovată, la gol a fost o greşeală colectivă. Ei s-au apărat, au gestionat mult mai bine decât noi. Îmi pare rău că ultimele partide tot aşa am pierdut.

Dar ăsta nu era meci de pierdut. Am întâlnit echipe mult mai puternice decât Dinamo. Dinamo a luptat meciul ăsta”, a declarat Mircea Rednic.

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia UTA Arad, în etapa a 15-a din Superligă.

Denis Politic a deschis scorul în minutul 28 al partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, înscriind cu un şut puternic de la marginea careului.

Dinamo a urcat pe locul secund în campionat, cu 24 de puncte, iar UTA Arad este pe 9, cu 18 puncte.