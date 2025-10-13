Miruță, la dezbaterea moţiunii împotriva sa. ”Pilele s-au terminat, au apărut regulile care dor”

La dezbaterea moţiunii simple, ministrul Economiei, Radu Miruţă, s-a apărat afirmând că acuzaţii împotriva sa sunt fără dovezi și că AUR are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat.

”Responsabilitatea noastră ca guvern şi a mea personal este să apărăm un sistem care începe să funcţioneze şi să curăţăm ce este putred în acest sistem”, a arătat Miruţă.

Minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare, dar şi o colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr, a continuat ministrul Economiei.

”Am intrat într-un sistem care este construit pe tăceri, pe pile şi pe aranjamente. Şi l-am deranjat. Am început să tai firele unei reţele care părea de neatins, să pun profesionalism în loc de obedienţă, să pun reguli în locul combinaţiilor. Cine vrea să mă oprească acum, n-o face pentru România, o face pentru privilegiile pe care le pierde. Şi le va pierde. Sunt acuzat că am scos la lumină ce era ascuns. Da, aşa am făcut. Şi am de gând să o fac în continuare”, a spus ministrul Economiei, în plenul Senatului.

Miruţă a arătat că în ministerul pe care îl conduce au dispărut pilele

”În 100 de zile am schimbat criteriile de selecţie, am introdus criterii pe bază de performanţă, am început curăţenia în cele mai corupte companii. Şi ce să vezi? Cine se teme de control şi de audit, lansează moţiuni. Am găsit companii de stat care funcţionau ca filialele unor partide politice. Pe mine nu mă interesează cine ce-a făcut până acum, însă sunt ferm convins că abordarea trebuie schimbată, dacă vrem să nu mai băltim în situaţia în care am fost până de curând. Eu nu numesc oameni care să fie plătiţi, eu numesc oameni care să fie traşi la răspundere, pentru ce fac. Pe cine supără treaba asta, e bine să ne despărţim. Nu vom opri reforma, doar pentru că unii se tem de ordine. Nu vom renunţa la curăţenie, doar pentru că această curăţenie îi deranjează pe cei care sunt fraţi cu întunericul. România nu va merge înainte cu teatru şi cu vorbe goale, ci va merge cu oameni care muncesc, cu oameni care repară şi cu oameni care construiesc”, a subliniat ministrul Economiei.

”Am pus competenţa mai presus de carnetul de partid şi am impus reguli acolo unde erau doar aranjamente. Vrem să tragem România înapoi în zona combinaţiilor, a tăcerilor şi a imposturi instituţionalizate? Nu! Mulţi dintre noi nu vrem. România are nevoie de lideri care nu doar promit schimbare, ci care chiar fac această schimbare”, a precizat Miruţă.

Ministrul a mai afirmat că a citit moţiunea pe care AUR a scris-o împotriva sa şi recunoaşte că s-a muncit la ea, însă s-a muncit doar la formă, pentru că la fond nu au absolut nimic.

”Sunt acuzaţii fără dovezi, minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare. O colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr. Şi da, vine de la AUR., un partid care de fiecare dată când nu are soluţii se uită în jurul lui să caute vinovat şi crede că e relevant pentru că se uită la alţii”, a conchis Miruţă.