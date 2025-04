Se stinge încet. ”Sunt de 21 de ani în Rânca, e pentru prima dată când am închis”

”Situată la o altitudine impresionantă de 1.600 de metri, Stațiunea Rânca din județul Gorj reprezintă un refugiu montan idilic în inima Munților Parâng. Se află pe traseul celebrei Transalpina și atrage iubitorii de natură și aventură din întreaga țară…În timpul sezonului rece, stațiunea de ski Rânca devine o mecca a sporturilor de iarnă. Pârtiile sale variate, cu grade de dificultate pentru toate nivelurile, sunt pregătite pentru a oferi schiorilor și snowboarderilor o experiență de neuitat. De la trasee pentru începători până la pârtii avansate, se găsesc variante pentru toate nivelurile de experiență„. Sursa: itinerant.ro

Zona montană Rânca este aproape pustie în perioada sărbătorilor de Paște, majoritatea structurilor de cazare fiind închise, a declarat miercuri, pentru Agerpres, președintele Asociației Concesionarilor din zonă, Constantin Pănescu.

Proprietar al unui complex turistic din zonă, Pănescu a menționat că a închis unitatea de cazare de marți, din lipsă de turiști.

‘Cu părere de rău, eu sunt de 21 de ani în Rânca, Complexul Panoramic, și vreau să vă spun că e pentru prima dată când am închis, de ieri (marți – n.r.). Sunt doar două structuri de cazare care se pare că una are vreo șase familii și încă una vreo trei sau patru familii, așteaptă să vadă dacă până vineri ajung sau renunță și închid și ei. În rest, toate cele 564 de structuri de cazare din Rânca sunt închise de circa trei săptămâni – o lună de zile. Cauzele ar fi dezinteres total, voință politică – zero, Rânca aparține de două primării, o primărie își mai dă puțin interesul, dar știți cum e cu copilul cu două moașe, rămâne nemoșit. Proasta administrație, (…) o primărie a reușit să facă cât de cât aleile asfaltate de vreo doi ani, cealaltă încă nu a reușit, noroaie, drumul spre biserică e cu capcane și noroaie, păcat de frumusețea acestei zone’, a spus Constantin Pănescu.

În ceea ce privește angajații complexului pe care îl deține, el a precizat că fie le-a dat concediu de odihnă, fie le-a suspendat activitatea.

‘Și Transalpina, se lucrează la ea pentru deschidere, că probabil dacă de acum o lună se începea, sau chiar din februarie, pentru că nu a nins decât de trei ori toată iarna, se putea menține și acest drum… Unor angajați le-am dat concedii, altora le-am suspendat activitatea, nu avem ce face. De câțiva ani de zile se spunea că duduie economia, dar cred că economia a ajuns doar o ‘duduie’, așa că proasta guvernare de câțiva ani de zile, vedeți unde s-a ajuns. A mai fost și anii trecuți mai slăbuț de Paște, dar ca anul acesta de o lună de zile să nu mai fie nicio mișcare în Rânca, trebuie să dea de gândit’, a mai afirmat președintele Asociației Concesionarilor din Rânca.

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile au discutat, în cadrul unei întâlniri de lucru extinse, despre posibilitatea constituirii unei Organizații de Management al Destinației (OMD) în vederea dezvoltării turistice a zonei montane Rânca.

Tema centrală a discuției, abordată și în urmă cu peste două săptămâni, la precedenta întâlnire de la Rânca, a fost posibilitatea dezvoltării turistice a stațiunii, în strânsă legătură cu oportunitatea constituirii unei OMD.

‘Noi insistăm să facem OMD, împreună cu primăriile să luăm niște fonduri, avem niște proiecte de legătură cu Vidra, peste munte, cu zece kilometri de gondolă, cu 27 de kilometri noi de pârtii, cu patinoar, nimeni nu vrea să facă nimic, proiectul este de vreo 15 ani, nimeni nu vrea să facă nimic să dezvolte Rânca. Pe 10 aprilie, a avut loc o întâlnire cu prefectul, subprefectul, vicepreședintele CJ, cu reprezentanții primăriilor, cu 20 de investitori din Rânca, încă nu s-a stabilit nimic. Noi am cerut să fie și parlamentarii noștri, (…) sunt câțiva dintre ei de ani de zile deputați sau senatori, puteau să vină la întâlnirea cu noi, să vedem ce e de făcut’, a explicat Constantin Pănescu.