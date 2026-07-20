Ucraina se confruntă cu o criză tot mai mare a recrutării, în al cincilea an al invaziei ruse la scară largă. Atacurile asupra ofițerilor care caută bărbați apți de luptă s-au înmulțit, în timp ce apar tot mai multe acuzații de abuzuri comise chiar de recrutori, potrivit BBC.

Vasyl Krupych, un soldat ucrainean care a luptat în Donbas, a fost atacat în decembrie în timp ce participa la o patrulă care căuta bărbați ce evitau recrutarea. El spune că doi bărbați au refuzat să își arate actele și au fugit. Când patrula a încercat să îi oprească, Krupych a fost lovit cu o rangă. Soldatul a stat șase săptămâni în spital.

„Mi-a rupt coasta, eram întins acolo și nu puteam să respir”, a povestit el. „Pentru ce am luptat, dacă soldații pot fi acum bătuți?”

Ombudsmanul militar al Ucrainei spune că astfel de atacuri au devenit regulate și reprezintă o problemă majoră. Poliția Națională a raportat peste 600 de agresiuni împotriva ofițerilor de recrutare și a avertizat că violențele sunt tot mai grave.

În aprilie, mai mulți recrutori au fost înjunghiați, iar unul a murit. Luna aceasta, la Liov, aproximativ 200 de protestatari au înconjurat ofițeri care încercau să rețină un bărbat suspectat că evita recrutarea. Mașina lor a fost distrusă și răsturnată. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat violențele împotriva soldaților aflați în serviciu.

Frica de front și „busificarea”

Nemulțumirea vine pe fondul oboselii de război. Mulți ucraineni cunosc deja pe cineva rănit sau ucis pe front. Alții se tem să fie trimiși într-un război care nu pare să se apropie de final.

Deputatul de opoziție Oleksandr Honcharenko spune că reacția societății a apărut după ceea ce numește etapa „mobilizării brutale”.

„Acești ofițeri vânează oameni pe străzi și uneori folosesc metode destul de violente”, spune el. „Violența duce la violență. Este o problemă uriașă și se va agrava.”

Analistul militar Ivan Stupak afirmă că armata a ajuns să folosească metode dure din cauza lipsei de oameni pe front.

„Am început să suferim din cauza lipsei de personal pe câmpul de luptă, a pierderilor constante”, spune el. „Înaltul comandament al Ucrainei a trebuit să acopere aceste pierderi, așa că au început busificarea.”

Termenul este folosit de ucraineni pentru patrulele care ridică bărbați de pe stradă și îi duc cu autobuzele spre centrele de recrutare.

„Când au nevoie de încă 5.000 de oameni, încep să îi ia cu forța, iar dacă refuză, se ajunge la bătăi pe stradă”, spune Stupak.

Acuzații de abuzuri și reforme blocate

Pe lângă atacurile asupra recrutorilor, există și multe plângeri împotriva acestora. Comisarul ucrainean pentru drepturile omului a înregistrat anul trecut peste 6.000 de plângeri, de două ori mai multe decât în 2024. Acestea vizează abuzuri, rețineri ilegale și condiții slabe în centrele de recrutare.

Kyrylo Ogdansky, profesor universitar scutit de recrutare, spune că a fost agresat în noiembrie, la Dnipro. El susține că un bărbat în civil i-a cerut să îi verifice statutul militar. Profesorul a obiectat, pentru că patrulele trebuie să respecte reguli clare, inclusiv prezența poliției.

„Unul dintre ei mi-a smuls telefonul din mână, iar doi m-au împins din spate în autobuz. Când am întrebat ce se întâmplă, unul a început să mă lovească în cap. M-a lovit de mai multe ori în nas”, a povestit Ogdansky.

El spune că a fost amenințat că va fi trimis direct pe front.

„A spus: «Pot să-l sun pe comandant și vei merge la Pokrovsk».”

Profesorul a stat două săptămâni în spital și a depus plângeri oficiale. Spune că a ezitat să vorbească public, pentru că astfel de cazuri pot fi folosite de propaganda rusă.

„Propaganda rusă folosește foarte activ astfel de lucruri. Dar o astfel de problemă există”, a explicat el. „Dacă toată lumea tace, atunci de ce s-ar opri? Înțeleg problema recrutării, dar niciun oficial nu are dreptul să se comporte așa.”

Fostul ministru al Apărării Mihailo Fedorov începuse reforme pentru a face serviciul militar mai atractiv. Printre măsuri se numărau contracte pe termen fix pentru noii recruți și salarii mai mari, mai ales pentru rolurile cu risc ridicat.

Reforma recrutării nu a fost însă finalizată înainte ca Fedorov să fie demis. Printre propuneri se numără transferarea patrulelor de recrutare către poliție, pregătirea mai bună a ofițerilor și evaluări psihologice. Ucraina recunoaște că are o problemă, dar nu are încă o soluție clară.

Vasyl Krupych spune că armata are nevoie de oameni care să îi înlocuiască pe cei de pe front.

„Nu se poate altfel, nu se poate. Băieții noștri trebuie înlocuiți. Dar nimeni nu se oferă voluntar”, spune el. „Tuturor le este frică să moară.”

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