Momentul exploziei din Iran, soldate cu 25 de morți (video)

O uriaşă explozie provocată, cel mai probabil, de substanţe chimice, a ucis cel puţin 25 de persoane şi a rănit alte peste 1.000, sâmbătă, în cel mai mare port din Iran, Bandar Abbas, a relatat presa de stat din Iran, citată de Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin s-a oferit să ajute Iranul în a face față exploziei care a zguduit cel mai mare port comercial al țării sâmbătă, informează Kremlinul, preluat de Reuters.

Putin a transmis ”cuvinte de simpatie sinceră și de sprijin pentru familiile victimelor și urările sale de recuperare tuturor celor răniți”, conform mesajului postat pe site-ului Kremlinului.

Flăcările continuau să ardă duminică în cel mai mare port comercial din Iran, a doua zi după explozia devastatoare de sâmbătă soldată cu cel puțin 25 de morți și 1.000 de răniți, relatează AFP.

Deflagrația, care s-a auzit pe o rază de zeci de kilometri, s-a produs sâmbătă în jurul prânzului (08.30 GMT), pe un chei din portul Shahid Rajai, pe unde tranzitează 85% din mărfurile din Iran.

Acest port strategic este apropiat de marele oraș de coastă Bandar Abbas, din strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o cincime din producția mondială de petrol, la circa o mie de kilometri sud de Teheran.

”Cel puțin 25 de persoane au fost ucise”, a relatat agenția Tasnim, citându-l pe șeful puterii judiciare din provincia Hormozgan (sud), unde se află portul, Mojtaba Ghahremani. Televiziunea de stat a evocat la rândul său 1.000 de răniți.

Details are still unclear, but the scenes are devastating.

The ground shook. The blast was heard miles away.

A massive explosion rocked an Iranian port, injuring over 400 people.

— Voice From The East (@EasternVoices) April 26, 2025

🚨🇮🇷 Just few hours after the explosion in Bander Abbas, there was another explosion in the not so distant Shahid Rajaee Port in Iran. There is no confirmation that the explosions are linked, but the coincidence is suspicious. In the videos, you can see how starts with orange… pic.twitter.com/8nsAO1rzpa

🚨IRAN EXPLOSION ORIGIN🚨

The explosion in Iran was caused due to mismanagement of a cargo unit with highly flammable and explosive material

The cargo was damaged and opened up a rip witch ignited the flames and ultimately caused the explosion

The guy that took this video did… pic.twitter.com/pCFz8TTNzN

— Arda 🇸🇪 (@Arda_swe81) April 26, 2025