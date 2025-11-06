Momentul în care președinta Mexicului e agresată pe stradă VIDEO

Individul a încercat să o prindă de talie și să o sărute pe gât, înainte ca un membru al echipei de securitate să intervină şi să-l îndepărteze. Bărbatul a fost reținut de autorități.

„Dacă îi fac asta președintelui, atunci ce se va întâmpla cu tinerele din țara noastră?”

Președinta a spus într-un discurs de după incident că îl va da în judecată pe bărbat ca să tragă un semnal de alarmă legat de siguranța femeilor din Mexic.

„Am fost victima acestei agresiuni. În momentele acelea, vorbeam cu alți oameni și nu am realizat imediat ce se întâmpla. Doar după ce am văzut filmarea am înțeles situația. Simțisem că se apropiase cineva, Era beat, poate și drogat. Eu mă întreb: Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic? Am depus o plângere. Se pare că această persoană a agresat și mai multe persoane chiar acolo, pe aceeași stradă. Acum, e în arest”, transmite Sheinbaum.

Agresarea femeilor este o problemă tot mai mare în Mexic. În 2019, femicidele reprezentau 19% din cazurile de crimă cu victime femei. În 2024, rata urcase la 24%, conform Vision of Humanity. Femicidul este uciderea deliberată a unei persoane pe baza sexului acesteia.

„Situația atinge demnitatea femeilor și recunoașterea drepturilor noastre. Am publicat un ghid al drepturilor femeilor. Este o problemă despre apărarea tuturor femeilor din Mexic”, mai spune Sheinbaum.