Momentul în care președinta Mexicului e agresată pe stradă VIDEO

Sheinbaum îl dă în judecată pe bărbat. „Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic?”, se întreabă președinta.

De Rami Cristescu
Agresorul încearcă să o sărute pe gât pe Sheinbaum, sursă foto: captură din videcolip de pe Youtube

Președinta Mexicului Claudia Sheinbaum a fost pipăită de un bărbat pe stradă. Acesta a încercat să o și sărute. Președinta a anunțat că îl va da în judecată pe bărbat.

Individul a încercat să o prindă de talie și să o sărute pe gât, înainte ca un membru al echipei de securitate să intervină şi să-l îndepărteze. Bărbatul a fost reținut de autorități.

„Dacă îi fac asta președintelui, atunci ce se va întâmpla cu tinerele din țara noastră?”

Președinta a spus într-un discurs de după incident că îl va da în judecată pe bărbat ca să tragă un semnal de alarmă legat de siguranța femeilor din Mexic.

„Am fost victima acestei agresiuni. În momentele acelea, vorbeam cu alți oameni și nu am realizat imediat ce se întâmpla. Doar după ce am văzut filmarea am înțeles situația. Simțisem că se apropiase cineva, Era beat, poate și drogat. Eu mă întreb: Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic? Am depus o plângere. Se pare că această persoană a agresat și mai multe persoane chiar acolo, pe aceeași stradă. Acum, e în arest”, transmite Sheinbaum.

Agresarea femeilor este o problemă tot mai mare în Mexic. În 2019, femicidele reprezentau 19% din cazurile de crimă cu victime femei. În 2024, rata urcase la 24%, conform Vision of Humanity. Femicidul este uciderea deliberată a unei persoane pe baza sexului acesteia.

„Situația atinge demnitatea femeilor și recunoașterea drepturilor noastre. Am publicat un ghid al drepturilor femeilor. Este o problemă despre apărarea tuturor femeilor din Mexic”, mai spune Sheinbaum.

  1. Exibitionism. 1. individul, obscen, si 2. presedinta, dovedind ca serviciile ei de protectie sunt nule. Plus ca n-are calitati fizice: nu si-a dat seama de existenta intrusului în propriul teritoriu, nu s-a-ntors, nu i-a facut fata si n-a cerut sa fie-ndepartat. N-are stofa de-actuala ei functie.

